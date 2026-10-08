La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dio a conocer el esquema de remuneraciones correspondiente a la Paritaria Nacional 2026-2027 para el Personal Civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La actualización salarial abarca el tramo que va de septiembre a diciembre de 2026, con montos sujetos a la publicación del decreto homologatorio del Poder Ejecutivo.

Sueldos de la UOCRA: la escala salarial y jornales para el mes de octubre

El entendimiento estipula las grillas de haberes para los Cuadros A, B y C del escalafón técnico y administrativo de la fuerza, abarcando desde el Grado 0 hasta el Grado 10. La norma sindical aclara que estas cifras no incluyen la suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000 fijada por única vez para diciembre, ni el suplemento no bonificable de $4.000 para salarios menores a $60.000 a enero de 2020.

Los haberes por cuadro y grado para el mes de octubre

La distribución de los salarios básicos del Personal Civil de la PSA para el mes de octubre presenta la siguiente estructura de importes en el Cuadro A:

- Grado 0: $1.542.803,56

- Grado 1: $741.597,49

- Grado 2: $836.189,55

- Grado 3: $938.348,66

- Grado 4: $1.076.262,01

- Grado 5: $1.227.969,96

- Grado 6: $1.394.846,87

- Grado 7: $1.578.406,82

- Grado 8: $1.820.710,59

- Grado 9: $2.092.093,65

- Grado 10: $2.396.042,90

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Por su parte, el escalafón fijado para los agentes encuadrados en el Cuadro B determina los siguientes valores mensuales durante octubre:

- Grado 0: $1.098.177,05

- Grado 1: $537.526,31

- Grado 2: $614.141,64

- Grado 3: $697.647,41

- Grado 4: $808.904,00

- Grado 5: $932.400,22

- Grado 6: $1.069.480,87

- Grado 7: $1.221.636,19

- Grado 8: $1.421.241,03

- Grado 9: $1.646.788,55

- Grado 10: $1.901.660,54

En el nivel correspondiente al Cuadro C, las remuneraciones mínimas y máximas de la tabla para el mismo período son:

- Grado 0: $604.694,09

- Grado 1: $306.663,55

- Grado 2: $359.397,75

- Grado 3: $417.941,90

- Grado 4: $482.918,22

- Grado 5: $568.154,12

- Grado 6: $664.479,00

- Grado 7: $790.069,10

- Grado 8: $934.495,80

- Grado 9: $1.100.582,96

- Grado 10: $1.291.583,44

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Adicionales jerárquicos, formación y viáticos regionales

Junto con la escala básica, el régimen contempla la liquidación del Suplemento por Tareas Jerárquicas según la responsabilidad del cargo asignado en la estructura funcional. Durante octubre, la Dirección General percibe $2.253.956,30, las Direcciones cobran $1.786.676,96 y las Subdirecciones reciben $1.429.335,78.

El Suplemento por Capacitación Superior se liquida en función del título acreditado. Para carreras terciarias o universitarias de no menos de dos años (25%), los montos son de $385.700,89 en el Cuadro A, $274.544,26 en el Cuadro B y $151.173,52 en el Cuadro C. Para carreras universitarias de al menos cuatro años (40%), los valores ascienden a $617.121,43 en el Cuadro A, $439.270,82 en el Cuadro B y $241.877,63 en el Cuadro C.

Asimismo, el cuadro de viáticos por comisión laboral establece asignaciones diarias por región. En el Noroeste Argentino y Cuyo el monto es de $53.273,65. En el Noreste y en la Región Metropolitana de Buenos Aires se fijó en $37.250,05. Para la región Centro la asignación es de $44.463,82, mientras que en la región Sur alcanza los $65.255,07 diarios.

GZ