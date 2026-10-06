La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, conducida por José Alberto Fantini, junto con las cámaras empresarias del sector cárnico, formalizaron el acta acuerdo en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/75. El entendimiento fija las retribuciones básicas de la actividad con vigencia desde el 1° de julio hasta el 31 de octubre de 2026.

Escala salarial de farmacéuticos: de cuánto es el sueldo básico en octubre

El documento contempla incrementos acumulativos mensuales acordados entre la representación sindical y los directivos de la Unión de la Industria Cárnica (UNICA), la Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos (CICER), la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (CECA), CAFRA y la Cámara de Frigoríficos de la Provincia de Santa Fe (CAFRISA).

Para el período que comprende desde el 1° de octubre hasta el 31 de octubre de 2026, la convención colectiva fija el importe del presentismo en la suma de $123.266,98 por mes o $61.633,49 por quincena. Asimismo, las partes acordaron reunirse durante el mes de octubre para evaluar la situación salarial vigente tras la publicación del índice de inflación oficial.

Las escalas de remuneración horaria fijadas para el mes de octubre establecen diferenciaciones por agrupamiento técnico, categorías de convenio y la escala de antigüedad correspondiente.

Los valores por hora para operarios y área de ingeniería en octubre

Dentro del esquema operativo de planta y el departamento de ingeniería, las retribuciones horarias para el nivel inicial sin antigüedad durante octubre son:

- Oficio Inicial (O.I): $7.321,39

- Peón Practicante (P.P): $7.687,46

- Medio Oficial (M.O / S.C): $8.071,83

- Oficial de 2da (O. 2da / C): $8.475,42

- Oficial de 1ra (O. 1ra / E): $8.899,20

- Especializado (E / E. 1°): $9.344,16

- Especializado de 1ra (E. 1° en Ingeniería): $9.811,36

Sueldos del personal civil de las Fuerzas Armadas y Seguridad para octubre de 2026

El escalafón por antigüedad aplica incrementos porcentuales sobre los valores básicos por hora según los años de servicio prestados en el establecimiento. Para los trabajadores comprendidos en la categoría de Especializado de 1ra dentro del sector de ingeniería, la escala horaria según los años de servicio en octubre es:

- 1 a 3 años: $9.909,48

- 3 a 5 años: $10.008,57

- 5 a 7 años: $10.108,66

- 7 a 9 años: $10.209,74

- 9 a 11 años: $10.311,84

- 11 a 13 años: $10.414,96

- 13 a 15 años: $10.519,11

- 15 a 17 años: $10.624,30

- 17 a 19 años: $10.730,54

- 19 a 21 años: $10.837,85

- 21 a 23 años: $10.946,23

- 23 a 25 años: $10.529,23 a $11.055,69

- 25 a 27 años: $11.166,25

- 27 a 29 años: $11.277,91

- Más de 29 años: $11.390,69

Escala mensualizada para el personal de administración

El agrupamiento administrativo percibe sueldos mensuales divididos en categorías que van desde la Segunda hasta la Sexta categoría. Los haberes vigentes para el mes de octubre según el nivel inicial y la antigüedad acumulada son:

- Inicial: Segunda $1.464.278,00; Tercera $1.537.491,90; Cuarta $1.614.366,50; Quinta $1.695.084,82; Sexta $1.779.839,06; Administración $1.868.831,01

- 1 a 3 años: Segunda $1.560.554,28; Tercera $1.638.581,99; Cuarta $1.720.511,09; Quinta $1.806.536,65; Sexta $1.896.863,48

- 3 a 5 años: Segunda $1.583.962,59; Tercera $1.663.160,72; Cuarta $1.746.318,76; Quinta $1.833.634,70; Sexta $1.925.316,43

- 5 a 7 años: Segunda $1.607.722,03; Tercera $1.688.108,13; Cuarta $1.772.513,54; Quinta $1.861.139,22; Sexta $1.954.196,18

- 7 a 9 años: Segunda $1.631.837,86; Tercera $1.713.429,76; Cuarta $1.799.101,24; Quinta $1.889.056,31; Sexta $1.983.509,12

- 9 a 11 años: Segunda $1.656.315,43; Tercera $1.739.131,20; Cuarta $1.826.087,76; Quinta $1.917.392,15; Sexta $2.013.261,76

El Gobierno prevé una suba salarial del 18% para 2027, pero supedita su aplicación a los ingresos

- 11 a 13 años: Segunda $1.681.160,16; Tercera $1.765.218,17; Cuarta $1.853.479,08; Quinta $1.946.153,03; Sexta $2.043.460,68

- 13 a 15 años: Segunda $1.706.377,56; Tercera $1.791.696,44; Cuarta $1.881.281,26; Quinta $1.975.345,33; Sexta $2.074.112,59

- 15 a 17 años: Segunda $1.731.973,23; Tercera $1.818.571,89; Cuarta $1.909.500,48; Quinta $2.004.975,51; Sexta $2.105.224,28

- 17 a 19 años: Segunda $1.757.952,83; Tercera $1.845.850,47; Cuarta $1.938.142,99; Quinta $2.035.050,14; Sexta $2.136.802,65

- 19 a 21 años: Segunda $1.784.322,12; Tercera $1.873.538,22; Cuarta $1.967.215,14; Quinta $2.065.575,89; Sexta $2.168.854,69

- 21 a 23 años: Segunda $1.811.086,95; Tercera $1.901.641,30; Cuarta $1.996.723,36; Quinta $2.096.559,53; Sexta $2.201.387,51

- 23 a 25 años: Segunda $1.838.253,25; Tercera $1.930.165,92; Cuarta $2.026.674,21; Quinta $2.128.007,92; Sexta $2.234.408,32

- 25 a 27 años: Segunda $1.865.827,05; Tercera $1.959.118,41; Cuarta $2.057.074,33; Quinta $2.159.928,04; Sexta $2.267.924,44

- 27 a 29 años: Segunda $1.893.814,46; Tercera $1.988.505,18; Cuarta $2.087.930,44; Quinta $2.192.326,96; Sexta $2.301.943,31

- Más de 29 años: Segunda $1.922.221,68; Tercera $2.018.332,76; Cuarta $2.119.249,40; Quinta $2.225.211,87; Sexta $2.336.472,46

El convenio mantiene la vigencia de los adicionales fijados por ley para la Zona Desfavorable en los casos que corresponda aplicar sobre las retribuciones básicas.

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