jueves 01 de octubre de 2026
ECONOMIA
Paritarias

Salarios de las Fuerzas Armadas: la grilla de asignaciones básicas y adicionales para octubre

Las escalas acordadas establecen la actualización de los haberes del sector para el período. Los sueldos van desde $416.595,38 hasta $2.413.161,44 en octubre, según el nivel y grado.

Fuerzas Armadas Argentinas 20250626
Fuerzas Armadas con aumento en julio: cuánto cobran la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. | X @nicpromanzio

En el marco de la Paritaria Nacional 2026-2027, se fijó el esquema de actualización de las remuneraciones para el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2026. La medida alcanza al Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes N° 17.409) y al Personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA, ex IOSE), encuadrados bajo el Decreto N° 2539/15.

Escala salarial del personal doméstico: los sueldos mínimos vigentes en septiembre de 2026

Los montos informados se encuentran sujetos a la publicación del decreto homologatorio correspondiente. A su vez, la grilla salarial estipulada para la actividad no contempla dentro de sus sumas ordinarias el pago de la asignación fija remunerativa y no bonificable de $80.000 fijada por única vez para el mes de diciembre.

El sistema de liquidación del sector clasifica las asignaciones básicas de acuerdo con ocho niveles escalafonarios (del Nivel I al Nivel VIII) y diversos grados que contemplan el recorrido de la carrera administrativa. Asimismo, la estructura retributiva se complementa con tramos intermedios y avanzados, adicionales por capacitación, compensaciones por formación y suplementos por función.

Las Fuerzas Armadas avanzan con la incorporación de nuevo equipamiento militar.

Para el mes de octubre de 2026, el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) quedó determinado en $396,38. Este valor de referencia incide directamente sobre la composición del haber básico y sobre los distintos componentes variables de la planilla de haberes.

Escala salarial de asignaciones básicas para el mes de octubre

Las retribuciones fijadas a partir del 1º de octubre de 2026 establecen los siguientes valores mínimos y máximos para las asignaciones básicas del personal encuadrado en el Decreto N° 2539/15, ordenadas según el nivel y grado:

- Nivel I: la asignación básica parte de $1.248.993,38 en el grado inicial y alcanza los $2.413.161,44 en el grado 15.

- Nivel II: los montos van desde $1.050.010,62 en la categoría base hasta $2.026.690,94 en los grados superiores.

Cuánto ganará un empleado que trabaja en McDonalds, Burger King o Mostaza en octubre

- Nivel III: comprende asignaciones que se inician en $881.945,50 y ascienden a $1.703.244,86 según la posición en la grilla.

- Nivel IV: los básicos quedan fijados a partir de $741.626,98 y registran un tope de $1.432.517,32.

- Nivel V: los haberes arrancan en $644.513,88 y llegan a un máximo de $1.245.822,34 para los tramos avanzados.

- Nivel VI: registra un básico inicial de $550.571,82 y escala hasta un total de $1.061.902,02.

- Nivel VII: los valores por haber básico se posicionan entre $478.034,28 y $923.169,02.

- Nivel VIII: la escala comienza en $416.595,38 para el nivel de ingreso y se eleva a $806.633,30 en el grado superior.

Fuerzas Armadas Argentinas 20250626

Suplementos, tramos y suplementos por función

Además de la asignación básica, la escala contempla tramos según el nivel de desarrollo. Para el tramo intermedio, las sumas van desde $62.489,31 (Nivel VIII) hasta$ 187.349,01 (Nivel I), mientras que para el tramo avanzado los montos parten de $124.978,61 (Nivel VIII) y llegan a$ 374.698,01 (Nivel I).

En relación con el adicional por capacitación, el título universitario otorga un suplemento de $437.147,68 para el Nivel I, $367.503,72 para el Nivel II y $308.680,93 para el Nivel III. En tanto, la formación terciaria acredita $132.291,83 en el Nivel III, $111.244,05 en el Nivel IV y $96.677,08 en el Nivel V.

Aumento de la UOCRA: los sueldos básicos de septiembre de 2026 para cada categoría

El esquema se completa con la compensación por formación funcional, que liquida desde $31.244,65 en el Nivel VIII hasta $93.674,50 en el Nivel I. A su vez, el complemento transitorio por funcionalidad otorga cifras que van de $124.978,61 a $374.698,01. Finalmente, las funciones de jefatura perciben un adicional asignado de $292.132,06 para el Nivel I, $263.592,70 para el Nivel II, $244.566,46 para el Nivel III y $218.405,38 para el Nivel IV.

GZ

También te puede interesar
En esta Nota