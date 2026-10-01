En el marco de la Paritaria Nacional 2026-2027, se fijó el esquema de actualización de las remuneraciones para el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2026. La medida alcanza al Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes N° 17.409) y al Personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA, ex IOSE), encuadrados bajo el Decreto N° 2539/15.

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Los montos informados se encuentran sujetos a la publicación del decreto homologatorio correspondiente. A su vez, la grilla salarial estipulada para la actividad no contempla dentro de sus sumas ordinarias el pago de la asignación fija remunerativa y no bonificable de $80.000 fijada por única vez para el mes de diciembre.

El sistema de liquidación del sector clasifica las asignaciones básicas de acuerdo con ocho niveles escalafonarios (del Nivel I al Nivel VIII) y diversos grados que contemplan el recorrido de la carrera administrativa. Asimismo, la estructura retributiva se complementa con tramos intermedios y avanzados, adicionales por capacitación, compensaciones por formación y suplementos por función.

Para el mes de octubre de 2026, el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) quedó determinado en $396,38. Este valor de referencia incide directamente sobre la composición del haber básico y sobre los distintos componentes variables de la planilla de haberes.

Escala salarial de asignaciones básicas para el mes de octubre

Las retribuciones fijadas a partir del 1º de octubre de 2026 establecen los siguientes valores mínimos y máximos para las asignaciones básicas del personal encuadrado en el Decreto N° 2539/15, ordenadas según el nivel y grado:

- Nivel I: la asignación básica parte de $1.248.993,38 en el grado inicial y alcanza los $2.413.161,44 en el grado 15.

- Nivel II: los montos van desde $1.050.010,62 en la categoría base hasta $2.026.690,94 en los grados superiores.

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- Nivel III: comprende asignaciones que se inician en $881.945,50 y ascienden a $1.703.244,86 según la posición en la grilla.

- Nivel IV: los básicos quedan fijados a partir de $741.626,98 y registran un tope de $1.432.517,32.

- Nivel V: los haberes arrancan en $644.513,88 y llegan a un máximo de $1.245.822,34 para los tramos avanzados.

- Nivel VI: registra un básico inicial de $550.571,82 y escala hasta un total de $1.061.902,02.

- Nivel VII: los valores por haber básico se posicionan entre $478.034,28 y $923.169,02.

- Nivel VIII: la escala comienza en $416.595,38 para el nivel de ingreso y se eleva a $806.633,30 en el grado superior.

Suplementos, tramos y suplementos por función

Además de la asignación básica, la escala contempla tramos según el nivel de desarrollo. Para el tramo intermedio, las sumas van desde $62.489,31 (Nivel VIII) hasta$ 187.349,01 (Nivel I), mientras que para el tramo avanzado los montos parten de $124.978,61 (Nivel VIII) y llegan a$ 374.698,01 (Nivel I).

En relación con el adicional por capacitación, el título universitario otorga un suplemento de $437.147,68 para el Nivel I, $367.503,72 para el Nivel II y $308.680,93 para el Nivel III. En tanto, la formación terciaria acredita $132.291,83 en el Nivel III, $111.244,05 en el Nivel IV y $96.677,08 en el Nivel V.

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El esquema se completa con la compensación por formación funcional, que liquida desde $31.244,65 en el Nivel VIII hasta $93.674,50 en el Nivel I. A su vez, el complemento transitorio por funcionalidad otorga cifras que van de $124.978,61 a $374.698,01. Finalmente, las funciones de jefatura perciben un adicional asignado de $292.132,06 para el Nivel I, $263.592,70 para el Nivel II, $244.566,46 para el Nivel III y $218.405,38 para el Nivel IV.

GZ