En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 21 de septiembre de 2026, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector alcanzaron un nuevo acuerdo salarial. El entendimiento se suscribió entre el Secretario General del gremio, Gerardo Alberto Martínez, el Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, y el Presidente de la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), Ricardo Andino.

Escala salarial de la industria del plástico para septiembre de 2026

La suba contempla un esquema acumulativo dividido en tres etapas mensuales consecutivas. El primer incremento rige en septiembre de 2026 con un 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto de 2026. Luego se aplica un 1,8% desde octubre sobre los básicos del 30 de septiembre, y un 1,7% a partir de noviembre sobre los valores del 31 de octubre.

El convenio estipula también un aporte extraordinario solidario a cargo de los empleados del 2% mensual sobre los salarios remunerativos normales habituales desde septiembre de 2026. A su vez, los empleadores deben abonar una contribución empresarial del 2% mensual sobre las remuneraciones para obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural.

Escala salarial de la UOCRA para el Convenio Colectivo CCT N° 76/75 en septiembre

Los valores aplicables desde el 1º de septiembre de 2026 para los jornales básicos del CCT N° 76/75 varían según la zona geográfica de trabajo y la categoría laboral desempeñada.

Para la Zona A, los salarios básicos vigentes son los siguientes:

- Oficial Especializado: $7.561 por hora

- Oficial: $6.468 por hora - Medio Oficial: $5.977 por hora

- Ayudante: $5.502 por hora - Sereno:$999.495 por mes

En la Zona B, la liquidación incluye el básico y un adicional de zona:

- Oficial Especializado: básico $7.561, adicional zona $832, total $8.393 por hora

- Oficial: básico $6.468, adicional zona $715, total $7.183 por hora

- Medio Oficial: básico $5.977, adicional zona $648, total $6.626 por hora

- Ayudante: básico $5.502, adicional zona $633, total $6.135 por hora

- Sereno: básico $999.495, adicional zona $113.986, total $1.113.481 por mes

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Para los trabajadores encuadrados en la Zona C, los valores ascienden a:

- Oficial Especializado: básico $7.561, adicional zona $4.047, total $11.608 por hora

- Oficial: básico $6.468, adicional zona $4.415, total $10.883 por hora

- Medio Oficial: básico $5.977, adicional zona $4.525, total $10.502 por hora

- Ayudante: básico $5.502, adicional zona $4.695, total $10.197 por hora

- Sereno: básico $999.495, adicional zona $671.444, total $1.670.938 por mes

En la Zona C-Austral, la grilla fija las siguientes cifras:

- Oficial Especializado: básico $7.561, adicional zona $7.561, total $15.123 por hora

- Oficial: básico $6.468, adicional zona $6.468, total $12.936 por hora

- Medio Oficial: básico $5.977, adicional zona $5.977, total $11.955 por hora

- Ayudante: básico $5.502, adicional zona $5.502, total $11.003 por hora

- Sereno: básico $999.495, adicional zona $999.495, total $1.998.989 por mes

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Valores vigentes para el Convenio Colectivo CCT N° 577/10 en septiembre

El Anexo II del acuerdo detalla las tablas salariales del CCT N° 577/10 a partir del 1 de septiembre de 2026, divididas por especialidad técnica y región.

En la especialidad Canalización, la escala salarial por hora contempla:

- Zona A: Oficial Especializado $8.291; Oficial $6.775; Medio Oficial $6.086; Ayudante $5.485

- Zona B: Oficial Especializado básico $8.291, adicional zona desfavorable $910, total $9.201; Oficial básico $6.775, adicional zona desfavorable $738, total $7.513; Medio Oficial básico $6.086, adicional zona desfavorable $664, total $6.750; Ayudante básico $5.485, adicional zona desfavorable $602, total $6.087

- Zona C: Oficial Especializado básico $8.291, adicional zona desfavorable $4.477, total $12.768; Oficial básico $6.775, adicional zona desfavorable $4.607, total $11.382; Medio Oficial básico $6.086, adicional zona desfavorable $4.625, total $10.711; Ayudante básico $5.485, adicional zona desfavorable $4.662, total $10.147

- Zona C Austral: Oficial Especializado básico $8.291, adicional zona desfavorable $8.291, total $16.583; Oficial básico $6.775, adicional zona desfavorable $6.775, total $13.551; Medio Oficial básico $6.086, adicional zona desfavorable $6.086, total $12.171; Ayudante básico $5.485, adicional zona desfavorable $5.485, total $10.970

En la especialidad Líneas e Instalación, las remuneraciones fijadas son:

- Zona A: Oficial Especializado $8.510; Oficial $6.931; Medio Oficial $6.142; Ayudante $5.628

- Zona B: Oficial Especializado básico $8.510, adicional zona desfavorable $934, total $9.443; Oficial básico $6.931, adicional zona desfavorable $755, total $7.686; Medio Oficial básico $6.142, adicional zona desfavorable $670, total $6.812; Ayudante básico $5.628, adicional zona desfavorable $618, total $6.246

- Zona C: Oficial Especializado básico $8.510, adicional zona desfavorable $4.596, total $13.106; Oficial básico $6.931, adicional zona desfavorable $4.713, total $11.643; Medio Oficial básico $6.142, adicional zona desfavorable $4.668, total $10.811; Ayudante básico $5.628, adicional zona desfavorable $4.784, total $10.412

- Zona C Austral: Oficial Especializado básico $8.510, adicional zona desfavorable $8.510, total $17.020; Oficial básico $6.931, adicional zona desfavorable $6.931, total $13.861; Medio Oficial básico $6.142, adicional zona desfavorable $6.142, total $12.285; Ayudante básico $5.628, adicional zona desfavorable $5.628, total $11.257

Escala salarial de SMATA y ACARA para concesionarios en septiembre de 2026

Para la especialidad Empalme, los jornales por hora quedaron estructurados así:

- Zona A: Oficial Especializado $8.749; Oficial $7.137; Medio Oficial $6.404; Ayudante $5.805

- Zona B: Oficial Especializado básico $8.749, adicional zona desfavorable $960, total $9.709; Oficial básico $7.137, adicional zona desfavorable $778, total $7.915; Medio Oficial básico $6.404, adicional zona desfavorable $699, total $7.103; Ayudante básico $5.805, adicional zona desfavorable $637, total $6.442

- Zona C: Oficial Especializado básico $8.749, adicional zona desfavorable $4.724, total $13.473; Oficial básico $7.137, adicional zona desfavorable $4.853, total $11.991; Medio Oficial básico $6.404, adicional zona desfavorable $4.867, total $11.271; Ayudante básico $5.805, adicional zona desfavorable $4.934, total $10.739

- Zona C Austral: Oficial Especializado básico $8.749, adicional zona desfavorable $8.749, total $17.498; Oficial básico $7.137, adicional zona desfavorable $7.137, total $14.275; Medio Oficial básico $6.404, adicional zona desfavorable $6.404, total $12.808; Ayudante básico $5.805, adicional zona desfavorable $5.805, total $11.610

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