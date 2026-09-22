El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (S.M.A.T.A.) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (A.C.A.R.A.) firmaron un acta acuerdo donde establecieron la actualización de los sueldos básicos del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 499/23. Las partes acordaron aplicar la nueva grilla salarial durante el bimestre correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2026.

Escala salarial de la industria de la carne para septiembre de 2026

El entendimiento suscripto por la representación sindical que encabeza Adrián Valle y la patronal liderada por Sebastián Beato dispone que el esquema acordado resulta de cumplimiento inmediato para las empresas de la actividad. Asimismo, los directivos fijaron que volverán a reunirse a partir del 1º de octubre de 2026 para negociar los nuevos valores que regirán en el tramo posterior del año.

Dentro del personal de servicios del automotor, la escala asigna $2.093.800,83 para Especialista Múltiple Superior en Servicios, $1.853.237,83 para Especialista Superior en Servicios, $1.691.968,04 para Especialista en Servicios, $1.595.543,65 para Experto en Servicios y $1.301.741,68 para Ayudante en Servicios.

En el sector administrativo, los montos fijados son $2.093.800,83 para Administrativo Múltiple Especializado, $1.869.101,27 para Administrativo Especializado, $1.669.493,19 para Administrativo Calificado, $1.551.851,11 para Administrativo Auxiliar y $1.301.741,68 para Administrativo Básico. La grilla de la rama se completa con $1.478.388,02 para Lavador y $1.301.741,68 para Maestranza A.

Para la rama de comercialización, el mínimo garantizado se estableció en $1.308.630,68 para Vendedor y/o Promotor de Ventas, mientras que para Vendedor y/o Promotor de Planes de Ahorro y Vendedor itinerante de repuestos quedó en $1.046.915,78.

Los adicionales convencionales y subsidios vigentes

La convención colectiva ratifica la vigencia de los adicionales sobre los básicos de convenio. El personal que desempeñe tareas en la Región Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) percibe un adicional del 20% sobre los salarios básicos o sobre la garantía salarial mínima en el caso de los vendedores.

Escala salarial de los profesionales de la salud para septiembre de 2026

El desglose completo de las remuneraciones básicas y de los mínimos garantizados vigentes para el mes de septiembre comprende los siguientes importes:

- Especialista Múltiple Superior en Servicios: $2.093.800,83

- Especialista Superior en Servicios: $1.853.237,83

- Especialista en Servicios: $1.691.968,04

- Experto en Servicios: $1.595.543,65

- Ayudante en Servicios: $1.301.741,68

- Administrativo Múltiple Especializado: $2.093.800,83

- Administrativo Especializado: $1.869.101,27

- Administrativo Calificado: $1.669.493,19

- Administrativo Auxiliar: $1.551.851,11

- Administrativo Básico: $1.301.741,68

- Lavador: $1.478.388,02

- Maestranza A: $1.301.741,68

- Vendedor y/o Promotor de Ventas (Mínimo garantizado): $1.308.630,68

- Vendedor y/o Promotor de Planes de Ahorro y Vendedor itinerante de repuestos (Mínimo garantizado): $1.046.915,78

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A la escala se suman los adicionales por idioma extranjero (4% sobre el básico de la categoría), título habilitante (10% sobre el básico de la categoría) y asignación por transporte público o vehículo propio. A su vez, los subsidios por fallecimiento de cónyuge, hijos o padres equivalen al 25% del básico de Especialista Múltiple Superior en Servicios ($523.450,20), en tanto que por fallecimiento de hermanos o padres políticos a cargo corresponde el 15% ($314.070,12).

GZ / lr