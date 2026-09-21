La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados alcanzó un acuerdo con las cámaras del sector empleador (UNICA, CICER, AFIC, FIFRA, CECA, CAFRA y CAFRISA) para fijar los salarios del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/75. El acta suscripta por la representación sindical que conduce José Alberto Fantini establece los valores vigentes para el período que va desde el 1º de septiembre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026.

Dentro de la categoría Operativo, la escala por hora para los trabajadores iniciales comprende $7.206,09 para Operario Inicial (O.I), $7.566,39 para Peón Permanente (P.P), $7.944,71 para Medio Oficial (S.C), $8.341,95 para Oficial de Segunda (C), $8.759,05 para Oficial de Primera (E) y $9.197,00 para Especializado de Primera (E. 1°).

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En la rama de Ingeniería, los salarios por hora sin antigüedad parten de $7.206,09 para Operario Inicial (O.I), $7.566,39 para Peón Permanente (P.P), $7.944,71 para Medio Oficial (M.O), $8.341,95 para Oficial de Segunda (O. 2da), $8.759,05 para Oficial de Primera (O. 1ra), $9.197,00 para Especializado (E) y $9.656,85 para Especializado de Primera (E. 1°).

Por su parte, las remuneraciones mensuales iniciales para el personal de Administración quedaron establecidas en $1.441.218,00 para la Segunda Categoría (2DA), $1.513.278,90 para la Tercera Categoría (3RA), $1.588.942,85 para la Cuarta Categoría (4TA), $1.668.389,99 para la Quinta Categoría (5TA), $1.751.809,49 para la Sexta Categoría (6TA) y $1.839.399,96 para la Séptima Categoría (7MA).

El presentismo mensual y la escala por categorías para septiembre

El entendimiento salarial homologado por la autoridad laboral contempla además la liquidación del adicional por presentismo previsto en la convención colectiva. Durante el noveno mes del año, el beneficio equivale a $121.325,77 por mes o $60.662,88 por quincena.

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La nómina completa de remuneraciones iniciales por hora y por mes aplicable durante el mes de septiembre abarca las siguientes categorías profesionales:

Operario Inicial (O.I) Operativo: $7.206,09 la hora Peón Permanente (P.P) Operativo: $7.566,39 la hora Medio Oficial (S.C) Operativo: $7.944,71 la hora Oficial de Segunda (C) Operativo: $8.341,95 la hora Oficial de Primera (E) Operativo: $8.759,05 la hora Especializado de Primera (E. 1°) Operativo: $9.197,00 la hora Operario Inicial (O.I) Ingeniería: $7.206,09 la hora Peón Permanente (P.P) Ingeniería: $7.566,39 la hora Medio Oficial (M.O) Ingeniería: $7.944,71 la hora Oficial de Segunda (O. 2da) Ingeniería: $8.341,95 la hora Oficial de Primera (O. 1ra) Ingeniería: $8.759,05 la hora Especializado (E) Ingeniería: $9.197,00 la hora Especializado de Primera (E. 1°) Ingeniería: $9.656,85 la hora Segunda Categoría (2DA) Administración: $1.441.218,00 mensuales Tercera Categoría (3RA) Administración: $1.513.278,90 mensuales Cuarta Categoría (4TA) Administración: $1.588.942,85 mensuales Quinta Categoría (5TA) Administración: $1.668.389,99 mensuales Sexta Categoría (6TA) Administración: $1.751.809,49 mensuales Séptima Categoría (7MA) Administración: $1.839.399,96 mensuales

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