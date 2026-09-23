La Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) y la Unión Obrera y Empleados Plásticos (UOYEP) acordaron los nuevos valores salariales en el Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 797/22 para el período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. La grilla de septiembre contempla incrementos en los valores básicos horarios y mensuales, además del pago de una suma fija no remunerativa de $90.000 para la totalidad de las categorías profesionales.

Escala salarial de SMATA y ACARA para concesionarios en septiembre de 2026

Evolución del valor hora para el sector de producción

Las escalas fijadas en el acuerdo paritario establecen la proyección de los valores básicos por hora entre los meses de septiembre y diciembre de 2026, consolidando los incrementos escalonados acordados en la negociación convencional:

- Operario: $6.738,02 en septiembre, $6.859,31 en octubre, $6.975,91 en noviembre y $7.087,53 en diciembre.

- Auxiliar: $7.265,47 en septiembre, $7.396,25 en octubre, $7.521,99 en noviembre y $7.642,34 en diciembre.

- Operador: $7.818,52 en septiembre, $7.959,26 en octubre, $8.094,56 en noviembre y $8.224,08 en diciembre.

- Operador Calificado: $8.168,28 en septiembre, $8.315,31 en octubre, $8.456,67 en noviembre y $8.591,97 en diciembre.

- Operador Especializado: $8.509,89 en septiembre, $8.663,06 en octubre, $8.810,34 en noviembre y $8.951,30 en diciembre.

- Oficial Especializado: $9.444,78 en septiembre, $9.614,79 en octubre, $9.778,24 en noviembre y $9.934,69 en diciembre.

Proyección de sueldos mensuales para el personal administrativo y logístico

La grilla de remuneraciones mensuales para el personal administrativo y de servicios de planta mantiene el trayecto de actualizaciones hasta el cierre del año 2026:

- Nivel 1: $1.347.948 en septiembre, $1.372.211 en octubre, $1.395.539 en noviembre y $1.417.867 en diciembre.

- Nivel 2: $1.368.575 en septiembre, $1.393.210 en octubre, $1.416.894 en noviembre y $1.439.564 en diciembre.

- Nivel 3: $1.445.321 en septiembre, $1.471.337 en octubre, $1.496.350 en noviembre y $1.520.292 en diciembre.

- Nivel 4: $1.503.667 en septiembre, $1.530.733 en octubre, $1.556.756 en noviembre y $1.581.664 en diciembre.

- Nivel 5: $1.653.553 en septiembre, $1.683.317 en octubre, $1.711.933 en noviembre y $1.739.324 en diciembre.

- Capataz: $1.688.086 en septiembre, $1.718.471 en octubre, $1.747.685 en noviembre y $1.775.648 en diciembre.

Escala salarial de la industria de la carne para septiembre de 2026

- Chofer: $1.515.280 en septiembre, $1.542.555 en octubre, $1.568.778 en noviembre y $1.593.879 en diciembre.

- Ayudante de Chofer: $1.364.510 en septiembre, $1.389.071 en octubre, $1.412.685 en noviembre y $1.435.288 en diciembre.

- Conductor de Autoelevador: $1.692.075 en septiembre, $1.722.532 en octubre, $1.751.815 en noviembre y $1.779.844 en diciembre.

El cronograma convencional contempla que la suma fija no remunerativa se incrementará a $105.000 durante el mes de noviembre, alcanzando los $110.000 en diciembre de 2026 y elevándose a $120.000 para los meses de enero y febrero de 2027 en la totalidad de las categorías.

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