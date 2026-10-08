A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 8 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este jueves 8 de octubre a un valor en el mercado de $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 8 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 8 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.490,00 para la compra y $1.540,00 para la venta.

Empresario tecnológico: “El cambio de los modos de producción por la IA no tiene por qué significar una caída del empleo”

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 8 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.538,10 para la compra y $1.540,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 8 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 8 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 8 de octubre a $1.608,80 para la compra y $1.610 para la venta.

Fuerte crecimiento del desempleo en la era Milei: “Hoy hay 1.800.000 desocupados en Argentina”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 8 de octubre a $2.002 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este jueves 8 de octubre en $1.606,06 para la compra y $1.608,92 para la venta.

El riesgo país cerró en 586 puntos básicos mientras se diluye el positivo "efecto Bolsonaro"

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 595 puntos básicos este jueves 8 de octubre.