A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 7 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este miércoles 7 de octubre a un valor en el mercado de $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 7 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 7 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.490,00 para la compra y $1.540,00 para la venta.

Desde la implementación de la Reforma Laboral se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 7 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.539 para la compra y $1.541,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 7 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 7 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 7 de octubre a $1.607,40 para la compra y $1.608,60 para la venta.

RDEco: por qué el Gobierno enfrenta un problema de credibilidad con la baja de la inflación a menos de un año de las elecciones

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 7 de octubre a $2.002 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este miércoles 7 de octubre en $1.598,08 para la compra y $1.603,74 para la venta.

RDEco: qué es el cherry picking en la economía y por qué acusan al Gobierno de elegir los datos de actividad que le convienen

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 574 puntos básicos este miércoles 7 de octubre.