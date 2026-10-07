La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), encabezada por su secretario general Gerardo Martínez, suscribió un nuevo acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Las partes formalizaron el tercer tramo de la negociación anual correspondiente al período que abarca desde abril de 2026 hasta marzo de 2027.

El Gobierno adelanta el refuerzo salarial: cuándo cobran estatales, jubilados y pensionados

El entendimiento sellado por la representación sindical y empresarial fijó un esquema de incrementos acumulativos para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Según lo convenido en el acta, la suba dispuesta para el mes de octubre alcanza el 1,8% sobre las remuneraciones vigentes al cierre de septiembre. La vigencia del marco salarial se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026, estableciendo una reunión de la comisión especial para el 20 de octubre con el fin de analizar el impacto económico de la actividad.

Los valores fijados rigen para los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75 y se extienden al CCT N° 577/10. Las planillas contemplan divisiones por categoría profesional y la zona geográfica en la que se presta el servicio.

Los jornales del esquema general del CCT N° 76/75 para octubre

Para las obras encuadradas en el convenio general, la grilla estipula los valores que cobran los obreros por hora o por mes a partir del 1° de octubre de 2026.

Dentro de la Zona A, los importes por hora y el sueldo mensual quedan establecidos de la siguiente forma:

- Oficial Especializado: $7.697 por hora

- Oficial: $6.585 por hora

- Medio Oficial: $6.085 por hora

- Ayudante: $5.601 por hora

- Sereno: $1.017.485 por mes

Sueldos en la industria de la carne: la escala salarial de octubre

En el caso de la Zona B, el básico se combina con un adicional por zona desfavorable que determina el valor final percibido:

- Oficial Especializado: $7.697 de básico, $847 de adicional, dando un total de $8.544 por hora

- Oficial: $6.585 de básico, $728 de adicional, dando un total de $7.313 por hora

- Medio Oficial: $6.085 de básico, $660 de adicional, dando un total de $6.745 por hora

- Ayudante: $5.601 de básico, $644 de adicional, dando un total de $6.245 por hora.

- Sereno: $1.017.485 de básico, $116.038 de adicional, dando un total de $1.133.523 por mes

Para las tareas desarrolladas en la Zona C, la escala salarial de octubre fija los siguientes montos:

- Oficial Especializado: $7.697 de básico, $4.120 de adicional, dando un total de $11.817 por hora

- Oficial: $6.585 de básico, $4.494 de adicional, dando un total de $11.079 por hora

- Medio Oficial: $6.085 de básico, $4.606 de adicional, dando un total de $10.691 por hora

- Ayudante: $5.601 de básico, $4.780 de adicional, dando un total de $10.381 por hora

- Sereno: $1.017.485 de básico, $683.530 de adicional, dando un total de $1.701.015 por mes

En la franja correspondiente a la Zona C-Austral, los haberes mensuales y por hora alcanzan los niveles más altos de la tabla:

- Oficial Especializado: $7.697 de básico, $7.697 de adicional, dando un total de $15.395 por hora

- Oficial: $6.585 de básico, $6.585 de adicional, dando un total de $13.169 por hora

- Medio Oficial: $6.085 de básico, $6.085 de adicional, dando un total de $12.170 por hora

- Ayudante: $5.601 de básico, $5.601 de adicional, dando un total de $11.201 por hora

- Sereno: $1.017.485 de básico, $1.017.485 de adicional, dando un total de $2.034.971 por mes

Escala salarial de farmacéuticos: de cuánto es el sueldo básico en octubre

La escala para especialidades de canalización, líneas y empalme

El acta paritaria incluye la actualización para el personal comprendido dentro del CCT N° 577/10, abarcando las ramas de canalización, redes e instalaciones.

En la rama de Canalización, los totales por hora para octubre según cada región son:

- Oficial Especializado: $9.367 en Zona B; $12.998 en Zona C; $16.881 en Zona C-Austral

- Oficial: $7.648 en Zona B; $11.587 en Zona C; $13.795 en Zona C-Austral

- Medio Oficial: $6.871 en Zona B; $10.904 en Zona C; $12.390 en Zona C-Austral

- Ayudante: $6.197 en Zona B; $10.330 en Zona C; $11.168 en Zona C-Austral

Para el sector de Líneas e Instalación, los valores por hora fijados para el décimo mes del año contemplan:

- Oficial Especializado: $9.613 en Zona B; $13.341 en Zona C; $17.327 en Zona C-Austral

- Oficial: $7.824 en Zona B; $11.853 en Zona C; $14.111 en Zona C-Austral

- Medio Oficial: $6.935 en Zona B; $11.005 en Zona C; $12.506 en Zona C-Austral

- Ayudante: $6.359 en Zona B; $10.600 en Zona C; $11.459 en Zona C-Austral

Sueldos del personal civil de las Fuerzas Armadas y Seguridad para octubre de 2026

Por su parte, la especialidad de Empalme registra las remuneraciones por hora más elevadas del convenio específico:

- Oficial Especializado: $9.883 en Zona B; $13.716 en Zona C; $17.813 en Zona C-Austral

- Oficial: $8.057 en Zona B; $12.206 en Zona C; $14.531 en Zona C-Austral

- Medio Oficial: $7.230 en Zona B; $11.474 en Zona C; $13.038 en Zona C-Austral

- Ayudante: $6.558 en Zona B; $10.932 en Zona C; $11.819 en Zona C-Austral

El convenio mantiene vigente la retención del 2% en concepto de aporte extraordinario solidario sobre los salarios remunerativos, como así también la contribución patronal equivalente al 2% para fines asistenciales y sociales.

GZ / lr