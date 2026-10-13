Esta semana el Gobierno recurriría a un importante tribunal internacional para impedir la explotación petrolera en Malvinas

Esta semana, el Gobierno le pediría al Tribunal Internacional del Derecho al Mar que se suspenda la operación de las petroleras con proyectos afincados en aguas circundantes a las Islas Malvinas, en la llamada Cuenca Norte.

Según Clarín, en el Ejecutivo explicaron que eligieron este tribunal, que se encuentra en Hamburgo, Alemania, porque “es un órgano independiente de la CONVEMAR (convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar)”, y allí viajarán los abogados de la Procuración del Tesoro en un procedimiento del que también participará la Consejería Legal de la Cancillería, que maneja el embajador Mario Oyarzabal.

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Aunque en el Palacio San Martín no quisieron dar fechas definitivas sobre este trámite, de acuerdo al medio antes citado, desde Casa Rosada dieron a entender que se llevaría a cabo esta semana.

El procedimiento se aceleró porque este lunes, supuestamente, vencía el plazo que Argentina le dio al Reino Unido para que implementara las acciones necesarias que permitieran impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la "Plataforma Continental Argentina", haciendo referencia al proyecto Sea Lion, que está en manos de las compañías Rockhopper (inglesa) y Navitas (israelí).

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Días atrás, en una entrevista que concedió al canal A24, el canciller Pablo Quirno afirmó que “es el inicio del proceso arbitral, que está dado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un organismo independiente de las Naciones Unidas... Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal”.

Es importante remarcar que Tribunal Internacional del Derecho al Mar está integrado por 21 magistrados y no tiene un plazo obligatorio para fallar.

Según el medio antes citado, en el Ejecutivo piensa obtener un “guiño” hacia la posición de nuestro país que permita frenar la explotación hidrocarburífera de aguas cuya soberanía Argentina reclama desde hace más de un siglo y medio.

Pablo Quirno

Malvinas: el rechazo de Argentina a las críticas británicas y su defensa del arbitraje internacional

El pasado 1 de octubre, el Gobierno rechazó las críticas del Reino Unido al arbitraje internacional impulsado por la Argentina por la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas, y afirmó que recurrir a un tribunal internacional es un mecanismo legítimo y pacífico para resolver esta clase de controversias.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería cuestionó que el Reino Unido definiera el recurso argentino al arbitraje, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como "un intento de socavar derechos”.

“Nada más alejado de la realidad”, declaró el Palacio San Martín, y explicó que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.

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Este pronunciamiento se realizó luego de que el Reino Unido objetara la decisión argentina de comenzar un procedimiento de arbitraje para intentar impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en especial a través del proyecto Sea Lion.

La Argentina remarcó, en su contestación, que “tanto el país como el Reino Unido son Estados parte de la CONVEMAR” y que, “al ratificarla, aceptaron los mecanismos previstos para la solución de controversias”.

Para luego sumar que “el recurso argentino al arbitraje no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”.

Y, a continuación, aclaró que “la República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”.