El escenario fue la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, pero el eco resonó directo en el Atlántico Sur. En una intervención de alto voltaje diplomático, el embajador de Brasil ante la ONU, Sergio Danese, tomó el micrófono para ratificar el "histórico respaldo" de su país a los reclamos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas. Lo hizo con un discurso filoso, repleto de definiciones contundentes, que no solo desarmó los argumentos británicos, sino que también incluyeron un durísimo reproche al rol de la última dictadura militar.

Al tomar la palabra en nombre de su país (tras haberlo hecho previamente por la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur), Danese fue tajante al definir la presencia del Reino Unido en el archipiélago. Aseguró que se trata de una "situación colonial'especial y particular" que se arrastra desde hace casi dos siglos, producto de una ocupación por la fuerza ejecutada en 1833. Con esa base, atacó la carta favorita de Londres: "Acá no se aplica el concepto de autodeterminación, porque la población actual de las islas fue introducida en secuencia a una ocupación ilegal a la luz del derecho internacional".

Parte de la declaración del embajador

Sin embargo, el tramo más crudo de su exposición llegó a la hora de analizar por qué el reclamo histórico se estancó. El diplomático recordó que el proceso venía bien encauzado bajo el paraguas de las Naciones Unidas, hasta que "fue brutalmente paralizado en 1982" por el gobierno de facto argentino. Sin medias tintas, acusó a la cúpula castrense de intentar resolver la disputa por la fuerza "con miras a obtener resultados políticos internos". Y disparó: "Con el triste martirio de valerosos jóvenes argentinos, la dictadura militar sacrificó la vía diplomática e hizo retroceder un proceso que estaba encaminado hacia una solución diplomática en el marco de la ONU".

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Frente a quienes en la actualidad cuestionan la eficacia de los organismos internacionales, el representante brasileño levantó el escudo en defensa del sistema global. "Criticar la ONU y el multilateralismo como responsables de aquel retroceso es perder de vista que la única forma de resolver cuestiones como ésa de las Islas Malvinas es la aplicación serena y decidida del derecho internacional", sentenció. Para el funcionario, la vía institucional sigue siendo la llave maestra para destrabar una disputa de semejante complejidad.

Con la mirada puesta en el presente, el embajador no dejó pasar la oportunidad para apuntar los cañones hacia la actual administración británica. Fiel a la postura inamovible de Brasil frente al conflicto, Danese encendió las alarmas de la comunidad internacional al denunciar que el Reino Unido está violando abiertamente las reglas de juego dispuestas por la propia Asamblea General, alterando el mapa de la región con movimientos unilaterales que tensan aún más la cuerda.

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La pelea por los recursos naturales y el llamado al diálogo

El foco del enojo brasileño radica en el incumplimiento sistemático de la Resolución 31/49, una normativa que prohíbe expresamente a las partes introducir modificaciones en las islas mientras el conflicto siga abierto. Según denunció el embajador ante el pleno, Londres está cruzando esa línea roja "mediante la exploración y pretendida explotación de recursos naturales en la zona bajo disputa de soberanía", una actitud comercial que preocupa profundamente a la diplomacia regional.

Frente a este escenario de fricción por las riquezas del Atlántico Sur, el diplomático brasileño hizo un llamado a descomprimir y pidió que "se multipliquen las posiciones constructivas de ambas partes". El objetivo, según consideró, es que un eventual fortalecimiento de la relación bilateral entre Buenos Aires y Londres funcione como puente para crear "las condiciones necesarias para la reanudación de las conversaciones bilaterales en un marco constitutivo y dentro del derecho internacional".

A modo de cierre, Danese pidió formalmente a los dos países que se sienten bajo los principios de la Carta de la ONU. Ese proceso, concluyó el embajador, debe tener una meta innegociable en el horizonte: "Encontrar una solución definitiva a esa disputa de soberanía restituyendo la plena soberanía argentina sobre las Malvinas, arrebatada en 1833, y llevando en cuenta también los intereses de la población que vive en las islas".

TC/DCQ