Flávio Bolsonaro prometió liberar a su padre y que Jair le colocará la banda presidencial si derrota a Lula

El senador conservador Flávio Bolsonaro prometió liberar a su padre, Jair Bolsonaro, y que sea él quien le coloque la banda presidencial si gana el balotaje contra Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato anticipó que buscará indultar al expresidente, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, y que lo quiere a su lado en la ceremonia de asunción.

La segunda vuelta se realizará el 25 de octubre, después de que Flávio obtuviera cerca del 47% de los votos en la primera ronda, frente al 45% de Lula. El resultado reactivó las expectativas del sector conservador de recuperar el poder y abrió un nuevo capítulo en la disputa por el futuro judicial del exmandatario.

Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro (47,1%) venció a Lula (45%) y habrá segunda vuelta

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Jair Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y fue condenado por su participación en un intento de impedir la asunción de Lula, tras las elecciones de 2022. Debido a problemas de salud, cumple su condena bajo arresto domiciliario en Brasilia. El expresidente siempre sostuvo que es inocente.

Indulto o amnistía: cómo podría recuperar la libertad Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro aseguró que indultar a su padre será una de las primeras medidas de su eventual gobierno. Sin embargo, la decisión no necesariamente tendría efectos inmediatos, ya que requiere cumplir procedimientos administrativos, según explicó a la agencia AFP Thiago Bottino, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.

Otra alternativa impulsada por sectores conservadores es una amnistía parlamentaria para Jair Bolsonaro y cientos de simpatizantes condenados por la invasión a las sedes de los poderes públicos en Brasilia, el 8 de enero de 2023.

Las dos opciones tienen consecuencias diferentes. El indulto puede perdonar una condena, mientras que la amnistía también podría restituir los derechos políticos del expresidente y abrirle la posibilidad de volver a competir por un cargo electivo.

La iniciativa de amnistía podría ganar fuerza por el crecimiento de la representación conservadora en el Congreso tras las elecciones. Su avance, sin embargo, dependerá de las decisiones que adopten los legisladores y de los procedimientos institucionales correspondientes.

La batalla judicial del expresidente contra la Corte Suprema

Los abogados de Jair Bolsonaro esperan que el Supremo Tribunal Federal analice un pedido para anular su condena. La defensa cuestiona la actuación del juez Alexandre de Moraes, quien condujo el proceso judicial, y denuncia supuestos abusos e irregularidades.

El planteo está en manos del magistrado Kassio Nunes Marques, quien prevé llevarlo al pleno del tribunal después del balotaje, según informó su asesoría a la AFP. El trámite podría extenderse más allá de la fecha prevista para la asunción presidencial.

Mientras tanto, el expresidente permanece apartado de la campaña pública debido a las restricciones judiciales que le impiden expresarse y participar de actividades políticas. Aun así, su figura sigue siendo central para el sector conservador, que busca que recupere la libertad y tenga la posibilidad de volver a intervenir en la política brasileña.

Flávio Bolsonaro busca consolidar el legado de su padre

El senador de 45 años se presenta como una figura más moderada que Jair Bolsonaro, conocido por sus declaraciones misóginas, homofóbicas y racistas, su postura frente al cambio climático y su defensa de la última dictadura militar brasileña.

Desde su equipo de campaña sostienen que Flávio mantiene el legado político de su padre, pero tiene mayor capacidad de negociación. Sin embargo, el apellido Bolsonaro también puede generar rechazo entre parte de los votantes independientes, según reconocen integrantes de su espacio.

LB/ML