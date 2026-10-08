“Che, te estás cagando de risa, nena”: el reproche de Germán Martínez a la funcionaria de Milei que defendía la Ley Malvinas

El debate por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional volvió a terminar a los gritos en la Cámara de Diputados y, esta vez, el protagonista fue Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, quien tuvo un fuerte cruce con María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, durante el plenario de comisiones.

Sin vueltas, “Che, te estás cagando de risa, nena”, tiró Martínez contra la funcionaria, a quien acusó de no prestarle atención mientras comenzaba a formular sus preguntas sobre la iniciativa.

Al instante, el comentario generó la reacción inmediata de otros legisladores. “Diputado, le ruego, vamos a tratar de hacer una reunión con respeto”, le planteó la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado.

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Martínez, lejos de bajar el tono, respondió: “La quiero, pero que preste atención”.

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En este plenario, Ibarzábal había sido enviada por el Gobierno para defender el proyecto ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Durante su exposición, sostuvo que la iniciativa busca establecer un régimen integral para proteger los derechos soberanos de la Argentina y planteó la necesidad de actualizar la legislación frente a lo que definió como un “mundo más peligroso”.

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Enseguida del comentario de Martínez, la funcionaria intentó mantener el tono técnico de la exposición para la que había sido enviada. “Me quiero mantener desde un lado técnico y desde un lugar de unidad”, respondió y aseguró que había tomado nota de las observaciones realizadas.

Sin embargo, también sostuvo que durante el último tramo de la reunión había recibido comentarios que consideró faltas de respeto y que había decidido no responderlos.

Martínez continuó con sus preguntas y apeló incluso a la ironía al referirse a la funcionaria como “la señora secretaria” y “la excelentísima secretaria”. Finalmente, después de las intervenciones de otros diputados y de los cuestionamientos que recibió por su actitud, terminó pidiéndole disculpas.

La reacción de Caputo y Milei

El episodio rápidamente salió del recinto. Santiago Caputo, uno de los principales asesores de Milei, salió en defensa de Ibarzábal a través de sus redes sociales y sostuvo que si Milei le hubiera dicho “prestá atención, nena” a una dirigente de la oposición, el episodio habría generado un escándalo político.

Siguiente a eso, el propio Javier Milei retomó esa crítica y respaldó públicamente a su asesor. Al referirse al episodio, calificó como “absolutamente real” la situación planteada por Caputo.

El otro cruce que había calentado el debate

La jornada previa, el diputado de La Libertad Avanza Beltrán Benedit había defendido durante el mismo plenario la visita que realizó en 2024 junto a otros diputados libertarios al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz.

Afirmó que había que “poner verdad sobre tanta mentira” y cuestionó el uso del término genocidio para referirse a los crímenes cometidos durante la última dictadura. También reivindicó las visitas a los detenidos como una “costumbre de fe”, vinculada, según explicó, con la idea religiosa de visitar a los presos y a los enfermos.

Martínez reaccionó desde su lugar y le recordó a Benedit que había participado de aquella visita. El intercambio terminó con otro exabrupto del jefe de bloque peronista: “Es para cagarlo a trompadas”, dijo antes de retirarse de la sala.

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