Jornada frente a la Corte en defensa de la soberanía

Este martes, distintas organizaciones convocan a Tribunales frente a la Corte Suprema de Justicia en repudio al fallo que deja vigente la derogación de la Ley de Tierras. La convocatoria, motorizada por distintos espacios entre los que se encuentra el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, será a partir de las 16 horas en Plaza Lavalle.

La Corte Suprema responde por la Ley de Tierras: "La descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia"

Bajo la consigna “Defender nuestra tierra es defender la soberanía”, las organizaciones convocantes expresarán su rechazo a la decisión judicial, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y plantearán la necesidad de preservar las herramientas que ponen límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fallo del máximo Tribunal rechazó una demanda del CECIM La Plata que frenaba el DNU 70/2023 en el artículo que derogaba la Ley de Tierras. Esta decisión de la Corte se da a pocas semanas de la masiva movilización popular del 6 de agosto que logró que el Senado rechazara otro intento de Javier Milei para derogar dicha norma.

Tomás Rebord cuestionó a la Corte Suprema por la Ley de Tierras y dijo que “una oposición seria debería ir al Congreso y bajar el DNU”

La jornada se realizará además en el marco de la sesión convocada en la Cámara de Diputados para el miércoles 15 de octubre, en la que se tratará el DNU 70/23, ya rechazado por el Senado.