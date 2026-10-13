Pidieron la detención de Luis Caputo y Santiago Bausili: de qué los acusan

Pidieron la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y del director de la entidad, Juan Curutchet, por las operaciones que la institución realizó en 2025 con derivados de oro.

Gregorio Dalbón

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en declaraciones televisivas, el abogado Gregorio Dalbón afirmó que “las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba. Por ejemplo, la asociación ilícita como jefe Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables”.

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Sobre dónde se encuentra el oro, el abogado contestó: “Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Policita de averiguar. Realmente confío en que la ampliación que haremos el martes que es el pedido de detención de Bausili y de Curutchet, realmente Ariel Lijo se lo tome en serio”.

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Advirtiendo que “si bien no hay peligro de fuga, está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue en base al examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría”.

Luis Caputo

Cuáles son los posibles delitos que habrían cometido los funcionarios

Según la Agencia Noticias Argentinas, los posibles delitos que Dalbón les atribuye a los funcionarios son: administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Además de los pedidos de detención, el abogado solicitó que les prohibieran salir del país, acceder a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde se encuentre documentación vinculada con la investigación, y hablar o comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.