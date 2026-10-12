Milei desmintió la salida de Caputo y aseguró que tiene una relación “simbiótica” con el ministro

El presidente Javier Milei salió a respaldar a Luis Caputo y rechazó las versiones sobre una posible salida del ministro de Economía. Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, calificó los rumores como “una pelotudez del tamaño de una casa” y aseguró que mantiene una relación “literalmente simbiótica” con el funcionario.

Las versiones habían circulado durante la última semana en redes sociales y programas de streaming. Según esos trascendidos, Caputo estaría evaluando dejar el Gobierno y el Presidente todavía no tendría definido quién podría reemplazarlo.

Caputo con las horas contadas: recesión, reservas y dólar desafían su continuidad

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Ante la consulta sobre esa posibilidad, Milei negó que exista una crisis en el vínculo con el titular del Palacio de Hacienda y sostuvo que las decisiones económicas responden a los lineamientos que él mismo establece.

Qué dijo Milei sobre su relación con Caputo

Para explicar la relación entre ambos, el Presidente contó una anécdota de una discusión interna del equipo económico. Según relató, él fija los objetivos generales y determina qué herramientas no deben utilizarse, como los controles de precios, mientras que el equipo de Caputo trabaja en el diseño de las medidas.

Milei recordó que, en una oportunidad, el ministro defendía una postura diferente a la del resto del equipo. Cuando lo convocaron para resolver la discusión, aseguró que utilizó la misma metáfora que había empleado Caputo para explicar su posición.

El mandatario también rechazó las versiones sobre supuestas diferencias entre el ministro, Karina Milei y otros integrantes del Gobierno. “Nadie cuestiona a Caputo, porque es mi política”, afirmó al explicar que las distintas áreas tienen funciones específicas, pero responden a una conducción común.

Milei vinculó los rumores con la negociación con el FMI

Durante la entrevista, Feinmann le preguntó si podía descartar que Caputo fuera reemplazado por Alberto Ades, un economista con trayectoria en entidades financieras internacionales que había sido mencionado como posible sucesor.

Milei respondió que se trataba de “un disparate total” y relacionó la circulación de esos rumores con las gestiones que Caputo mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Presidente cuestionó que se buscara desgastar al ministro mientras avanzaban las conversaciones con el organismo y calificó esa conducta como “traición a la patria”.

Además, apuntó contra periodistas y mensajes difundidos en grupos de WhatsApp que atribuían a fuentes internas una eventual modificación en la conducción del Ministerio de Economía.

Los planes de Milei para 2027

El Presidente aseguró que ya trabaja en el diseño de la próxima etapa de su gestión junto a Caputo, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello.

En ese marco, reiteró su intención de competir por la reelección en 2027. También sostuvo que, si La Libertad Avanza obtiene un resultado electoral similar al de los últimos comicios legislativos, el oficialismo podría alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados y quedar a dos o tres senadores del número necesario para reunir quórum propio en el Senado.

Consultado sobre la desaceleración económica y la promesa de Caputo de que llegarían los “mejores 18 meses”, Milei defendió los indicadores de crecimiento y atribuyó parte de las dificultades al impacto del conflicto en el estrecho de Ormuz sobre los precios de la energía.

Los viajes de Milei y Caputo al exterior

El respaldo presidencial se conoció antes de una semana en la que ambos funcionarios tendrán agendas internacionales por separado. Milei viajará a Washington para participar de un evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde dará un discurso titulado “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

Durante su visita, el mandatario también recibirá el premio “Global Champion of Free Enterprise” y mantendrá encuentros con referentes del mundo empresarial y financiero. Su agenda incluye, además, actividades vinculadas con la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

Por su parte, Caputo participará de las Reuniones Anuales del FMI y del Grupo Banco Mundial, que se desarrollan esta semana en Bangkok, Tailandia. El encuentro reúne a ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países miembros de ambos organismos.

LB