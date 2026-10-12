Ades-Caputo: "Llamé a Toto y le dije, mirá, si metí la pata me disculpo, y espero que te estés recuperando..."

El "no ministro" Alberto Ades ganó notoriedad cuando el propio presidente Javier Milei lo llevó a hablar de economía a una reunión de Gabinete. Desde recorre micrófonos en los que repite que "nada que ver, jamás pensó en reemplazar" a Luis Toto Caputo en el timón del Palacio de Hacienda libertario, casualmente enfermo ese día en la cita del Gabinete, porque estaba enfermo o se sentía mal, aunque a la tarde apareció en streamings libertarios aparentemente recuperado. Este lunes el raid mediático de Ades incluyó una entretenida charla con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, en la que le preguntaron sin medias tintas que "si no le parecía raro que cuando lo llevaron a casa Rosada Caputo se enfermara a la mañana y se recuperara a la tarde", pero que Ades gambeteó nuevos cráteres con elegancia, contando que incluso había llamado a Caputo "para disculparse si algo de lo que dije o hice le había molestado...".

Ades repite en cada micrófono que jamás pensó en reemplazar a Caputo, pero que Milei lo llevaran a exponer ante el Gabinete desató suspicacias.

Fue allí cuando, sobre esa llamada, contó además que le había dicho a Caputo "espero que te estés recuperando...", una frase que desató risas en la mesa, al punto que el periodista Rodrigo Alegre, que también participaba de la entrevista, agregó "lo que pasa es que la medicina argentina es muy buena". Viendo venir el misil que podría haber desatado si reía o lo que dijera, Ades intentó salir del brete diciendo "bueno, eso no sé...", evitando así agregar leña al fuego que en el escozor que su presencia en los medios puede generar en el Palacio de Hacienda.

La charla arrancó cuando Bonelli le disparó a Ades a quemarropa: "Usted quiere reemplazar a Caputo o no...?". Allí Ades, que está haciendo un curso exprés de hábil declarante, contestó "no, para nada, incluso hablé con él para pedirle disculpas cuando no vino (a la reunión de Gabinete), le dije 'mirá, Toto, te quería avisar que estuve acá, si metí la pata, me disculpo de antemano, y además espero que te estés recuperando..."

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según Ades "todo derivó de una charla ante estudiantes de Ciencias Economicas en la UBA", que el tema de exposición "era general, no de Argentina en particular", pero le preguntaron de coyuntura y dio algunas impresiones, que "le gustaron al presidente Milei cuando le conté, y me dijo porque no venís a contarlo al Gabinete...".

Jugo Ades: el análisis de Carlos Fara

"Lo que pasa es que usted habla cuando la economía, la actividad real no está bien y la lectura fue que Milei estaba convocando a otros economistas", le dijo Bonelli sobre lo que había pasado, que es efectivamente la obvia interpretación que hacen de esa "invitación" de Milei en la City.

"Hice 30 notas en 10 días"

"Claro, lo entiendo, ya hice 30 notas en 10 días que llevo acá por eso, pero cuando me preguntan yo digo que no planteo diferencias, lo que digo es: hay un proceso de transformación de la economía argentina que creo que es saludable y necesario. O sea, la economía argentina, como venía hasta el 2023, ya no daba más, no creaba empleo, alta inflación, alto déficit, bajo crecimiento, retraso tecnológico, poca inversión extranjera, sectores donde tenemos ventajas obvias castigados por impuestos. Entonces, esa economía no daba más, había que cambiarla. La orientación del presidente y del equipo económico es la correcta. esa transformación, como toda transformación, tiene costos asociados."

"Nunca dije tengo la solución..."

Los sectores que estaban subsidiados, protegidos, con regulaciones favorables, cuando cambia eso, sufren, pero nunca dije tengo la solución, porque yo no tengo la solución...", enfatizó Ades, tratando de salir del papel del posible "salvador" al que podría apelar Milei si el humor social sobre la economía libertaria no mejora y complica chances electorales 2027.

Que opinó del dólar

Ades habló también del dólar, cuando le preguntaron si creía que había atraso cambiario, evitó las afirmaciones y solo deslizó algunas conjeturas: "Yo creo que en el tema del dólar, ahí hay diferencias, yYo tengo una visión, yo creo que la visión de ellos es que el dólar está bien acá, que el nivel de 1.500, 1.500-1.550 es un nivel adecuado, que cuando uno en la Argentina, en la nueva Argentina, asume que este programa va a funcionar, la Argentina no está cara, que ellos, por ejemplo, toman muchas métricas de salarios en dólares y los comparan con otros países de la región y dicen: 'En la Argentina en términos de salarios en dólares no está cara'. O sea, yo creo que ellos están cómodos y al mismo tiempo compran también el argumento ese que acabo de hacer. En esa reunión de Gabinete el Presidente me dijo: «Pero Alberto, si nosotros no hubiéramos comprado 20.000 millones de dólares el dólar estaría a 1.100'. O sea, ¿cómo hacemos? Es decir, yo no, no estoy de acuerdo, dijo, no, no estoy de acuerdo con un tipo de cambio más alto, no me parece que sea necesario, pero aún si estuviera de acuerdo, dijo él, ¿cómo lo hago?".

Finalmente la charla derivó a temas como los bancos, y en el final Bonelli le dijo "qué ruido que armaste", a lo que Ades respondió "fueron ustedes los que armaron el ruido", cerrando con clima distendido. El curso de hábil declarante de Ades avanza con la misma rapidez que su nombre se menciona en la City.