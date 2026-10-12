Elecciones 2027: Dos de cada tres bonaerenses quieren votar con Boleta Única de Papel, según una encuesta de Isonomía

Dos de cada tres bonaerenses se muestran a favor de votar con Boleta Única de Papel (BUP) en las próximas elecciones provinciales, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Isonomía. El relevamiento registró un 64% de aceptación del sistema, casi tres veces más que el 22% que manifestó estar en desacuerdo.

La encuesta cobra relevancia en la provincia de Buenos Aires, donde para la elección de cargos provinciales y municipales continúa utilizándose la boleta partidaria tradicional. En cambio, para las elecciones nacionales la BUP fue incorporada por la Ley 27.781 y debutó en los comicios legislativos de 2025.

El 64% respalda el cambio de sistema

Ante la pregunta “¿cuán de acuerdo estaría en votar con el sistema de boleta única papel en vez de con la boleta partidaria anterior?”, el 46% respondió que estaba totalmente de acuerdo y otro 18% bastante de acuerdo. Del otro lado, un 12% dijo estar poco de acuerdo y un 10% totalmente en desacuerdo. El 14% restante no supo o no respondió.

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El resultado muestra una diferencia considerable entre ambas posiciones: 64% a favor frente a 22% en contra, lo que lleva a los impulsores de la iniciativa a sostener que “la sociedad ya eligió” y a reclamar que 2026, al ser un año sin elecciones nacionales, sea aprovechado para discutir reformas en los sistemas provinciales.

Tener todas las opciones en una misma boleta, el punto más valorado

El informe también consultó específicamente sobre algunas características de la BUP. Una de las que obtuvo mayor nivel de respaldo fue la posibilidad de que todas las fuerzas y candidatos estén incluidos en una única papeleta, evitando que una opción pueda faltar en el lugar de votación.

El 67% de los encuestados consideró ese aspecto “muy” o “bastante importante”. En detalle, el 46% lo calificó como muy importante y otro 21% como bastante importante. Solo un 20% lo consideró poco o nada relevante.

La Boleta Única nacional funciona precisamente con ese criterio: una misma papeleta reúne las distintas agrupaciones políticas y las categorías de cargos disponibles para el elector.

El ahorro y la sustentabilidad también suman respaldo

Otro de los argumentos medidos fue la reducción de la cantidad de boletas que deben imprimirse.

Frente a esa característica, el 65% consideró muy o bastante importante el potencial ahorro de costos. El 43% respondió “muy importante” y el 22% “bastante importante”, mientras que el 26% le asignó poca o ninguna relevancia.

El estudio también preguntó por el impacto ambiental. El 61% valoró positivamente que la menor impresión de papeletas permita avanzar hacia un sistema considerado más sustentable, contra un 27% que calificó ese punto como poco o nada importante.

Cómo se realizó la encuesta

El trabajo de Isonomía fue realizado en abril de 2026 en la provincia de Buenos Aires, sobre un universo de hombres y mujeres de entre 16 y 80 años.

La muestra incluyó 1.200 casos efectivos, mediante un relevamiento mixto online y presencial, con un margen de error de ±2,83% y un nivel de confianza del 95%.

Los resultados alimentan ahora una campaña que busca trasladar el debate a las legislaturas provinciales y promover la adopción de la Boleta Única para los comicios locales de 2027.

En territorio bonaerense, la discusión tiene un contraste concreto: los electores ya utilizaron la BUP para elegir cargos nacionales en 2025, pero para gobernador, legisladores provinciales e intendentes continúa vigente la tradicional boleta partidaria de papel.