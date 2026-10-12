Nelson Castro volverá a dirigir una banda en Rosario durante un encuentro con más de 700 músicos

Nelson Castro volverá a cambiar por unas horas el micrófono por la batuta. El periodista y médico regresará a Rosario para participar como director invitado en el VII Encuentro Nacional de Bandas, que se desarrollará el sábado 17 de octubre en el Monumento Nacional a la Bandera.

La jornada reunirá a más de 700 músicos pertenecientes a 17 agrupaciones provenientes de Rosario y de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. El encuentro se realizará de 14 a 19 y tendrá entrada libre y gratuita.

Nelson Castro vuelve a su faceta de director

La participación de Castro no será la primera experiencia del periodista frente a una formación musical. En septiembre de 2025 debutó públicamente como director invitado durante el Festival de Bandas Encuentro Regional organizado en Rosario en el marco de los festejos por los 300 años de la ciudad. En aquella oportunidad se puso al frente de la Banda Sinfónica de la Policía de Rosario y de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Pérez.

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Uno de los momentos más destacados de aquella presentación llegó con la interpretación de la tradicional Marcha de San Lorenzo, de Cayetano Alberto Silva. La experiencia significó la presentación pública de una faceta menos conocida de Castro, quien además de su actividad periodística y su profesión médica mantiene desde hace años un fuerte vínculo con la música clásica. Después de aquella participación, el propio periodista definió la experiencia como “inolvidable”.

Más de 700 músicos en el Monumento a la Bandera

El encuentro de este año tendrá como escenario el Monumento Nacional a la Bandera, uno de los espacios culturales y turísticos más representativos de Rosario. La programación incluirá agrupaciones profesionales, vocacionales e infantojuveniles y buscará generar un espacio de intercambio entre músicos de distintas ciudades y generaciones.

Entre las formaciones locales estarán la Banda Rosa Ziperovich, la Banda Villa Hortensia y el Taller Ensamble de Música de Cámara de la Escuela Orquesta Barrio Ludueña. El encuentro está organizado por la Municipalidad de Rosario y la Asociación de Directores de Bandas de la República Argentina, y fue declarado de interés provincial y municipal.

Según la organización, el objetivo es poner en valor la diversidad musical y fortalecer los vínculos entre bandas, escuelas, ensambles y las comunidades que participan de estas experiencias.

Un regreso después de su debut en Rosario

La presencia de Castro le aportará al encuentro uno de sus momentos más particulares. En 2025, su aparición como director había generado repercusión precisamente porque mostró un costado alejado de su perfil habitual frente a las cámaras. Aquel festival reunió a 24 agrupaciones y cientos de músicos de diferentes provincias.

Ahora volverá a Rosario para repetir la experiencia, esta vez dentro de la séptima edición del Encuentro Nacional de Bandas.

La actividad comenzará el sábado 17 de octubre a las 14 y se extenderá hasta las 19, en el Monumento Nacional a la Bandera, ubicado en Santa Fe 581.

La entrada será gratuita, en una jornada pensada para disfrutar en familia y acercarse a diferentes expresiones de la música de banda.

Un año después de aquella inesperada aparición con la batuta, Nelson Castro volverá así al lugar donde mostró por primera vez públicamente su faceta de director musical.