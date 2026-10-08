Buenos Aires será escenario del Primer Congreso Internacional de Patrimonio “La ciudadanía en acción”, un encuentro que reunirá durante tres jornadas a especialistas, organizaciones civiles y vecinos interesados en la defensa y preservación del patrimonio material e inmaterial urbano.

La actividad se realizará entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre, con una modalidad híbrida que combinará exposiciones virtuales y encuentros presenciales en distintos espacios vinculados con la historia, la cultura y la recuperación patrimonial de la Ciudad.

Un encuentro para especialistas y ciudadanos

La propuesta busca generar un ámbito en el que puedan convivir el conocimiento académico, la experiencia profesional y las iniciativas surgidas de la propia ciudadanía. Participarán profesionales, académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de Argentina y del exterior, con el objetivo de intercambiar experiencias vinculadas con la conservación y puesta en valor del patrimonio.

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El programa incluirá ponencias, presentaciones de libros, homenajes, entrega de distinciones y clases públicas, con actividades que buscarán ampliar la discusión más allá de los ámbitos especializados.

La presidencia del Congreso estará a cargo del Dr. Juan Antonio Lázara, director de Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes, mientras que la dirección académica será responsabilidad del Mg. Arq. Marcelo Magadán, especialista en patrimonio arquitectónico.

Buenos Aires será sede del Primer Congreso Internacional de Patrimonio “La ciudadanía en acción”.

La apertura será en la Casa Victoria Ocampo

La primera jornada se desarrollará el viernes 16 de octubre en la Casa Victoria Ocampo, ubicada en Rufino de Elizalde 2831, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la mañana habrá un bloque virtual, previsto entre las 10 y las 12.30, que permitirá incorporar participantes y exposiciones sin necesidad de presencia física. Por la tarde, entre las 14 y las 19.30, comenzarán las actividades presenciales en la histórica residencia vinculada con una de las principales figuras de la cultura argentina del siglo XX.

La elección del lugar también dialoga con el objetivo general del Congreso: analizar el patrimonio no solamente como un conjunto de edificios u objetos que deben conservarse, sino como parte de la memoria cultural y de la identidad de las comunidades.

El patrimonio llevado al espacio público

Las actividades continuarán el sábado 17 de octubre, entre las 11 y las 12.45, en el Laboratorio Patrimonial Centenera de la Asociación Amigos del Tranvía, ubicado en avenida del Barco Centenera 777.

La última jornada tendrá lugar el domingo 18, de 16 a 17.45, en el Parque de la Estación, en la zona de avenida Díaz Vélez, Gallo y Juan Domingo Perón.

Ese espacio, recuperado para uso público y vecinal, servirá como escenario para las actividades finales y permitirá llevar parte de las discusiones sobre conservación, identidad urbana y participación ciudadana directamente al territorio.

Entrada gratuita e inscripción previa

El Congreso tendrá entrada libre, aunque será necesario realizar una inscripción previa mediante el formulario dispuesto por la organización. Además, quienes participen recibirán certificado de asistencia.

La combinación de sedes también expresa uno de los ejes centrales de “La ciudadanía en acción”: vincular la discusión académica sobre patrimonio con los lugares en los que vecinos y organizaciones participan activamente de su conservación.

Durante tres días, la propuesta buscará poner en común experiencias y herramientas para pensar de qué manera la sociedad puede involucrarse en la protección del patrimonio, tanto material como inmaterial, y convertir esa tarea en una responsabilidad compartida.