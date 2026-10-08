La Cámara Nacional Electoral administrará la plataforma para reunir firmas de iniciativas populares

La Cámara Nacional Electoral (CNE) decidió dar un paso más en la digitalización de las iniciativas legislativas populares y pasará a administrar directamente una plataforma oficial para recolectar adhesiones ciudadanas mediante firma electrónica. La principal novedad es que el sistema ya no dependerá de una herramienta externa utilizada para una experiencia piloto, sino que quedará bajo gestión exclusiva del propio Tribunal.

La decisión fue adoptada este 8 de octubre mediante la Acordada Extraordinaria N° 173. Allí, la Cámara estableció que pondrá en funcionamiento “por sí y bajo su exclusiva administración” una plataforma de alcance general para complementar las firmas en papel exigidas por la Ley 24.747.

La CNE pasa a gestionar directamente el sistema

El cambio surge después de una prueba piloto autorizada el 21 de mayo de 2026, cuando la Cámara permitió utilizar una plataforma digital propuesta por una organización no gubernamental para complementar la recolección tradicional de firmas. Esa experiencia permitió evaluar si era técnicamente posible vincular de manera unívoca la identidad de una persona con el documento que firmaba electrónicamente. Según la acordada, las verificaciones comprobaron la posibilidad de garantizar la autenticidad de las firmas, la identidad de los usuarios, la integridad de los documentos y la protección de los datos personales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A partir de esos resultados, la CNE resolvió dejar atrás la etapa experimental y avanzar con una plataforma propia, de carácter general y administrada directamente por la Justicia Electoral. La operación estará a cargo de la Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que deberá ocuparse de la administración, el mantenimiento y el funcionamiento del sistema.

Además, esa dependencia realizará “el seguimiento técnico de su funcionamiento y el control periódico del cumplimiento de los estándares adecuados de seguridad, autenticidad y preservación de datos”.

Cámara Nacional Electoral.

Quiénes podrán utilizarla

La nueva herramienta estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que busque promover una iniciativa legislativa popular dentro de los términos establecidos por la Ley 24.747. Quienes quieran utilizar el sistema deberán solicitar previamente su habilitación ante la oficina informática de la Cámara. El trámite no tendrá costo para el promotor.

La plataforma no reemplazará completamente el mecanismo tradicional. La acordada aclara que funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel, por lo que ambas modalidades podrán convivir.

Cuántas firmas exige una iniciativa popular

La Constitución Nacional reconoce desde la reforma de 1994 el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados mediante el mecanismo de iniciativa popular. La Ley 24.747 establece que una propuesta debe reunir adhesiones equivalentes, como mínimo, al 1,5% del padrón electoral utilizado en la última elección de diputados nacionales, con representación de al menos seis distritos electorales. La Justicia Nacional Electoral tiene luego la tarea de verificar por muestreo la autenticidad de las firmas.

Con la nueva plataforma, una parte de ese proceso podrá trasladarse al entorno digital. La diferencia central respecto de la experiencia desarrollada meses atrás es quién controla ahora la infraestructura: la Cámara Nacional Electoral será responsable de la plataforma, de su operación y de verificar periódicamente sus condiciones de seguridad.

El Tribunal también dispuso comunicar formalmente la medida a la Cámara de Diputados de la Nación y a los jueces federales con competencia electoral de todo el país.