Quién es Alberto Ades, el economista de Wall Street que acompañó a Milei en la última reunión de Gabinete

Javier Milei llevó a cabo una reunión de Gabinete esta semana en la que se discutió la agenda política y económica actual. Llamativamente, contó con la presencia de Alberto Ades, un economista argentino con más de 30 años de experiencia en Wall Street que destacó el compromiso del presidente con el equilibrio fiscal.

Según el comunicado oficial de la reunión, en la que no participó el ministro Luis Caputo, el Gabinete analizó el impacto del alto precio del petróleo y las tasas de interés de Estados Unidos. Asimismo, se repasó el resultado de las elecciones en Brasil, las anticipadas de España y las acciones del reclamo de soberanía en las Islas Malvinas.

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Quién es Alberto Ades, el economista presente en la reunión de Gabinete

Alberto Ades nació en Argentina, pero reside en Nueva York hace más de 30 años. Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo un doctorado en Economía en Harvard y publicó en distintas revistas académicas, como American Economic Review y Quarterly Journal of Economics.

Su carrera se enfocó en los mercados financieros globales, lo que lo llevó a ocupar cargos de liderazgo en compañías como BofA Merrill Lynch, Citigroup y Goldman Sachs. Actualmente trabaja como estratega en un fondo de inversión y visitó la Argentina no solo para la reunión, sino también para realizar la disertación El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir y presentar su último libro, Lo que se desvanece.

Cómo se ve a Milei en Wall Street, según Alberto Ades

Ades fue reconocido por exponer el punto de vista de Wall Street sobre el Presidente de la Nación, donde se distingue entre dos grupos: por un lado, el sector tecnológico se siente atraído por su capacidad de decir lo que ellos piensan sin vueltas, dijo, mientras que los administradores de fondos se enfocan en la posibilidad de comprar un bono barato y venderlo más caro.

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Desde su asunción, Ades siempre fue muy optimista respecto al desarrollo del Gobierno y el crecimiento de la economía. Sin embargo, recientemente planteó que Milei debería buscar la forma de tolerar un tipo de cambio más alto para evitar un atraso cambiario que sea ins​ostenible.

Alberto Ades junto a Javier Milei

Por otro lado, el economista elogió el “compromiso mesiánico” que Milei mantiene con el equilibrio fiscal y afirmó que actualmente el país es mucho menos vulnerable a las tasas de Estados Unidos. En paralelo, presentó tres caminos para depreciar el peso sobre el tipo de cambio: mayor superávit fiscal, una devaluación discrecional o realizar reformas que mejoren la productividad.

Dinero, energía y seguridad: la exposición de Ades sobre la economía global

En la reunión de Gabinete, Alberto Ades se encargó de explicar cómo se encuentra la situación económica global desde 2022, donde identificó un punto de quiebre. Sostuvo que, desde entonces, los principales ejes que condicionan a todos los países son “dinero, energía y seguridad”.

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Debido a esto, el economista afirmó que el capital será más caro a largo plazo y que los mayores movimientos de mercado no ocurren cuando cambia un ciclo, sino un régimen económico. Además, determinó que Argentina tiene el potencial para consolidarse como proveedor estratégico de Occidente en alimentos, energía y minerales, bienes naturales no industriales.

JSM/ML