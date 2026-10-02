Las acciones norteamericanas suben tras un débil informe de empleo que redujo las apuestas de alzas de la Fed

Una inesperada desaceleración del mercado laboral de Estados Unidos impulsó las acciones ante las especulaciones de que la Reserva Federal no se verá obligada a subir las tasas de interés en el corto plazo.

Estas apuestas avivaron el apetito por los segmentos de mayor riesgo del mercado, y el S&P 500 recortó su pérdida semanal. Aunque los Treasuries registraban pocos cambios tras un breve repunte, los mercados monetarios ya no descontaban por completo un alza de tasas de la Fed en 2026. La caída de los precios del petróleo también mejoró el ánimo. Los países del Grupo de los Siete y sus socios se preparan para liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y crudo.

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EE.UU. creó menos empleos de lo previsto en septiembre y el aumento de los salarios se desaceleró, señal de cierta cautela entre los empleadores ante el alza de los costos.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 29.000 el mes pasado, tras una revisión a la baja de los dos meses anteriores, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el viernes. La cifra quedó por debajo de todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg entre economistas. La tasa de desempleo subió al 4,2%, en parte debido al crecimiento de la fuerza laboral.

“Un informe de empleo más débil de lo esperado debería alejar claramente la posibilidad de un alza de la Fed en octubre”, dijo Seema Shah, de Principal Asset Management. “Un menor crecimiento de las nóminas, una desaceleración de los salarios y una tasa de desempleo más alta apuntan a un mercado laboral que se está enfriando en lugar de volver a acelerarse”.

Con el desempleo todavía en niveles históricamente bajos, los funcionarios de la Fed pueden mantener su atención centrada en la inflación mientras evalúan cuándo volver a subir las tasas.

El informe de empleo de septiembre refuerza los argumentos a favor de una Fed paciente, en lugar de una que necesite avanzar de manera más agresiva con una serie de alzas para cumplir su doble mandato, según Jim Baird, de Plante Moran Financial Advisors.

“El informe de hoy debería dar alivio al mercado de bonos al reducir la preocupación por alzas agresivas de tasas”, dijo Angelo Kourkafas, de Edward Jones. “Para las acciones, un mercado laboral mayormente estable, combinado con un sólido crecimiento de las ganancias, respalda la idea de que los fundamentos siguen siendo constructivos de cara a los últimos meses del año”.

Los datos más recientes podrían revivir la narrativa de que “las malas noticias son buenas noticias”, pero esperar un mercado laboral más débil solo para conseguir condiciones financieras más laxas implica un costo demasiado alto, según Bret Kenwell, de eToro. La inflación sigue siendo un problema, pero un deterioro del mercado laboral generaría uno completamente distinto, señaló.

“De cara al futuro, 5% en los bonos del Tesoro a 10 años es el nivel a observar. Si se convierte en el nuevo piso, podría poner en duda la idea de que los mercados pueden seguir absorbiendo tasas más altas sin consecuencias”, agregó Kenwell.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subía 0,6% a las 11:13 a.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 avanzaba 1%

El promedio industrial Dow Jones ganaba 0,2%

El Stoxx Europe 600 subía 0,7%

El índice MSCI World avanzaba 0,5%

Monedas

El Índice Bloomberg Dollar Spot bajaba 0,3%

El euro se apreciaba 0,2% a US$1,1267

La libra esterlina avanzaba 0,3% a US$1,3237

El yen japonés se fortalecía 0,2% a 157,76 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin subía 1,1% a US$85.563,07

Ether ganaba 0,2% a US$2.704,67

Bonos

El rendimiento de los Treasuries a 10 años registraba pocos cambios en 5,25%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajaba cinco puntos básicos a 3,46%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años descendía cuatro puntos básicos a 5,36%

Materias primas