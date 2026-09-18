Mercado laboral: Solicitudes de seguro por desempleo en EE.UU. caen al nivel más bajo desde julio

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron la semana pasada al nivel más bajo desde julio, lo que se suma a las señales de estabilidad del mercado laboral.

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Las solicitudes iniciales disminuyeron en 10.000, a 196.000, en la semana terminada el 12 de septiembre, según datos del Departamento de Trabajo publicados el jueves. El período incluyó el feriado del Día del Trabajo, y los datos pueden fluctuar en torno a días festivos.

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El promedio móvil de cuatro semanas de las nuevas solicitudes, una medida que ayuda a suavizar la volatilidad, cayó a 203.250, su nivel más bajo en cinco semanas.

Cuando los números hablando por si solos

La disminución de las solicitudes iniciales podría reflejar fluctuaciones estacionales relacionadas con el Día del Trabajo y el inicio del año escolar. Aun así, la tendencia general pone de relieve que los despidos siguen siendo moderados en toda la economía, más allá de algunos anuncios de gran repercusión.

Las solicitudes continuas, un indicador del número de personas que reciben prestaciones, cayeron a 1,73 millones la semana anterior, su nivel más bajo desde 2024.

Pese a los limitados recortes de empleo, los estadounidenses siguen mostrándose reacios a dejar sus trabajos en medio de una contratación desigual, reforzando la dinámica de pocas contrataciones y pocos despidos en el mercado laboral.