En RDC analizaron los cambios que Robert F. Kennedy Jr. impulsa en la política sanitaria de Estados Unidos

Las políticas de vacunación infantil impulsadas por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., generaron nuevas críticas y abrieron una discusión sobre el rumbo que está tomando el sistema sanitario del país. El debate alcanza al rol de los organismos federales encargados de establecer recomendaciones y monitorear enfermedades infecciosas.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell repasó los cambios que impulsa el funcionario dentro de la política sanitaria. También se refirió a las dudas que existen sobre el funcionamiento del CDC y al seguimiento de enfermedades como el sarampión.

La familia Kennedy cuestionó el rumbo de Robert F. Kennedy Jr.

Powell señaló que integrantes de la familia Kennedy se pronunciaron en contra de las posiciones adoptadas por Robert F. Kennedy Jr., quien ocupa la Secretaría de Salud durante la administración de Donald Trump.

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El corresponsal explicó que la controversia se vincula especialmente con las posiciones del funcionario sobre las vacunas y con los cambios que busca implementar dentro de la política sanitaria estadounidense.

"La familia Kennedy se pronunció en contra", señaló Powell al referirse a la reacción generada por las decisiones del funcionario.

Los cambios que impulsa Kennedy en la política de vacunación

Según explicó Powell, Kennedy había expresado posiciones críticas hacia las políticas de vacunación incluso antes de asumir su actual cargo. Desde la Secretaría de Salud, esas posiciones comenzaron a trasladarse al diseño de políticas públicas.

Entre los cambios mencionados durante el segmento aparece la revisión de las recomendaciones sobre vacunación infantil y la modificación de integrantes de los organismos encargados de asesorar sobre vacunas.

"Está trabajando para convertir las prioridades de esta política pública y también las vacunaciones de niños", explicó el corresponsal al describir el proceso.

El rol del CDC quedó bajo discusión

Uno de los principales puntos de tensión está relacionado con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), organismo encargado de recopilar información epidemiológica y formular recomendaciones sanitarias en Estados Unidos.

Powell señaló que parte de los médicos estadounidenses comenzó a asumir un papel más relevante en las recomendaciones individuales, en un contexto de menor confianza hacia el organismo federal.

"Poco confía en el organismo que maneja el secretario de Salud precisamente", sostuvo Powell al describir el escenario.

La discusión también alcanza al sarampión

La controversia sobre la vacunación ocurre mientras Estados Unidos enfrenta un aumento de casos de sarampión. El seguimiento de los contagios y las muertes asociadas a la enfermedad se convirtió en otro foco de disputa entre autoridades sanitarias.

Durante el segmento, Powell señaló que se había informado sobre instrucciones para modificar la forma en que determinados casos eran contabilizados por los organismos sanitarios.

"Se ha informado que ha ordenado que no se contabilicen todos esos casos", afirmó el corresponsal al referirse al tratamiento de las estadísticas sobre la enfermedad.