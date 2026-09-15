¿Guerra en el espacio? EE. UU. anuncia que tiene armas en órbita y China y Rusia buscan frenar la escalada

Es oficial: Estados Unidos tiene armas en el espacio. Lo confirmó el mismo secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, en la tarde del lunes, y disparó rápidamente los temores sobre una carrera armamentística de alto riesgo en la órbita terrestre.

Meink afirmó que Washington cuenta con armas activas "en órbita", es decir que ya fueron desplegadas y están actualmente dando vueltas alrededor del planeta. Las reacciones no tardaron en llegar: Rusia y China condenaron la escalada y llamaron a mantener el espacio exterior "libre de armamento".

"Hoy en día, seguimos asegurándonos de estar preparados para enfrentar los desafíos de las amenazas en constante evolución, dondequiera que existan" , dijo Meink el lunes en la conferencia anual sobre Aire, Espacio y Cibernética. "Es por eso que Estados Unidos cuenta ahora, en órbita, con armas de control espacial, capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios".

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La disuasión nuclear ya no es suficiente

Es la primera vez que se confirma la presencia de este tipo de capacidades en órbita. El comunicado dice que permiten "disputar y controlar" el espacio y "afectar las capacidades del adversario", y que "pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos". Pero no ofrece detalles sobre las armas ni sobre dónde están ubicadas.

Los medios no cinéticos podrían incluir láseres destinados a cegar satélites o incluso interferencias electromagnéticas o cibernéticas contra sus enlaces de datos.

Según los analistas, el anuncio de Washington confirma un secreto a voces, pero estiman que el momento elegido para hacerlo podría agravar las tensiones geopolíticas con China y Rusia y aumentar el riesgo de una carrera armamentística espacial.

China y Rusia miran con preocupación el despliegue estadounidense

El anuncio militar estadounidense abre una nueva etapa en la competencia de las grandes potencias por dotarse de capacidades militares espaciales.

China advirtió este martes del riesgo de convertir el espacio en un "campo de batalla" y Rusia afirmó que debe permanecer "libre" de armas. Los rápidos avances tecnológicos sin un marco regulatorio integral alojan pronósticos oscuros.

El ministerio chino de Relaciones Exteriores advirtió contra la "militarización del espacio exterior, su transformación en un campo de batalla y una carrera armamentística en ese ámbito". Su vocero, Guo Jiakun, dijo: "Instamos a la parte estadounidense a que deje de ampliar sus capacidades militares y de prepararse para una guerra en el espacio exterior".

Rusia, por su parte, pidió que el espacio permanezca "libre de cualquier arma". "Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando en pro de la completa desmilitarización del espacio", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Tanto Rusia como China representan posibles amenazas para los intereses estadounidenses en el espacio Según la Fuerza Espacial estadounidense, China "desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar", mientras que Rusia "considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros".

La carrera espacial: siete décadas de recelo y temor

La militarización del espacio es tan antigua como la propia carrera espacial: tan pronto como el satélite ruso Sputnik se puso en órbita, en 1957, Washington y Moscú comenzaron a explorar formas tanto de armar como de destruir estos instrumentos.

La mayor preocupación en algún momento fueron las armas nucleares en el espacio. Por eso, en 1967 Estados Unidos, Rusia y otros países firmaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita.

El satélite espacial ruso Sputnik dio inicio a la carrera espacial.

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio al margen de ese tratado, incluso atacando los satélites de sus rivales, que son clave para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

"Existe un vacío regulatorio, porque el artículo 4 del tratado de 1967 solo prohíbe las armas de destrucción masiva y las armas nucleares en órbita", explicó a la AFP la experta en derecho espacial Laetitia Cesari. Según la especialista, es probable que el tema figure en la agenda de la próxima reunión de la ONU sobre desarme, prevista para noviembre.

MB/ff