El riesgo país sube a 595 puntos básicos mientras que las acciones y bonos operan en rojo

Los mercados financieros vuelven a operar con cautela este miércoles y los activos argentinos sienten el impacto. El S&P Merval cae 2,1% hasta los 2.835.346,930 puntos, mientras las acciones de Banco Macro y Grupo Supervielle lideran las bajas, seguidas por Loma Negra.

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La tendencia también se replica en Wall Street, donde los ADRs argentinos operan mayormente en rojo. Grupo Supervielle y Banco Macro presentan los mayores retrocesos, mientras que los bonos argentinos anotan mayoría de bajas, con pérdidas de hasta 1,3%. En este contexto, el riesgo país escala 3,8% hasta los 595 puntos básicos, en una jornada de mayor aversión al riesgo a nivel global.

Incertidumbre en Wall Street

El S&P Merval cae 2,1% a 2.835.346,930 puntos básicos. Las acciones que más bajan son: Banco Macro (-3,5%), Grupo Supervielle (-3,5%), y Loma Negra (-3,3%). Los ADRs que más bajan en Wall Street en tanto son, Grupo Supervielle (-4,4%), y Banco Macro (-4,2%).

En Wall Street, los bonos argentinos anotan mayoría de bajas. Las mayores caídas se dan en AL41D y en el GD35D, que caen hasta 1,3%. En esa línea, el riesgo país avanza 3,8% hasta los 595 puntos básicos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 7 de octubre el dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.

El tipo de cambio mayorista arranca la jornada estable, a $1.520 para la venta. De este modo, quedó a $405,72 (26,76%) del techo de la banda, que en esta jornada se ubica en $1.926,72, umbral a partir del cual el Banco Central (BCRA) intervendría con venta de reservas. Se trata de la mayor distancia desde el 8 de mayo de 2025.

Por su parte, el dólar blue opera el viernes a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP cotiza alrededor de $1.540, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza cerca de los $1.612.

El mercado recalculó la inflación de septiembre y bajó la expectativa para el dólar: qué espera para fin de año

El mercado volvió a corregir al alza su estimación de inflación para septiembre, aunque al mismo tiempo moderó sus expectativas para el dólar. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas calculan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 1,9% durante septiembre, una décima más que lo previsto un mes atrás.

La estimación cobra especial relevancia de cara al próximo dato oficial del INDEC. Tanto la mediana del conjunto de participantes como el denominado Top 10, integrado por quienes tuvieron mayor precisión en sus pronósticos anteriores, ubicaron la inflación del mes pasado en 1,9%. En ambos casos, la previsión subió 0,1 punto porcentual frente al REM anterior.

Donde el relevamiento mostró una corrección más favorable para el Gobierno fue en las expectativas cambiarias. La mediana de los analistas proyectó un tipo de cambio mayorista promedio de $1.545 para octubre, unos $20 menos que en el REM anterior. Para diciembre, el mercado espera que la cotización llegue a $1.614, mientras que el Top 10 la ubica algo más abajo, en $1.602.

El escenario proyectado por el mercado implica que el dólar mayorista terminaría diciembre con un incremento interanual de apenas 11,5% frente al cierre de 2025.

El Banco Mundial recortó la previsión de crecimiento de la Argentina

El Banco Mundial recortó su estimación de crecimiento para la economía Argentina para el corriente año y el siguiente. Según su última edición del Panorama Económico de América Latina y el Caribe, el PBI mostraría un incremento de 2,1% en 2026 y de 3% en 2027. En la proyección anterior, calculaba crecimientos de 3,6% y 3,7%, respectivamente.

El crecimiento económico argentino se ubicaría por debajo del 2,2% promedio calculado para la región. El organismo advierte trayectorias divergentes entre los países y destaca que Argentina atraviesa una dinámica que no exhibía casi dos décadas, ya que crecerá durante tres años consecutivos (entre 2025 y 2027). El Banco Mundial atribuye esta tendencia a los avances en la consolidación fiscal, las reformas tributarias en marcha y una mayor apertura comercial.

Las bolsas del mundo

el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,63%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,78%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,03% a la baja.

Las acciones europeas también caen este miércoles. El Euro Stoxx cae 1,54%. A nivel local, el DAX alemán baja 1,41% y el CAC francés acompaña con -1,30%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,72%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,62%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,31%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 1,98% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,76%.

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