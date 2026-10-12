Dólares anticorrida: la "bazuka" de Milei crece y ya subió su monto a u$s125.000 millones

El presidente Javier Milei defendió el desempeño de la economía argentina y aseguró que su Gobierno contará con u$s125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria en 2027, una cifra superior a los u$s75.000 millones que el ministro de Economía, Luis Caputo, había presentado como una “bazuca” financiera para contener la volatilidad electoral. Sin embargo, la disponibilidad efectiva de esos recursos genera interrogantes por las restricciones que enfrenta el financiamiento estadounidense, las limitaciones del swap con China y la desaceleración en la compra de reservas del Banco Central.

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Durante una entrevista con Eduardo Feinmann, este lunes 12 de octubre por Radio Mitre, el mandatario sostuvo que el país atraviesa una transformación estructural, proyectó un crecimiento acumulado de entre el 16% y el 20% durante su gestión y destacó el ingreso de dólares provenientes del sector energético.

Al analizar la evolución de la actividad, Milei cuestionó que se utilicen únicamente dos trimestres consecutivos de caída para determinar si una economía atraviesa una recesión. Según explicó, también debe considerarse la magnitud de las contracciones y el impacto de los cambios estructurales sobre las estadísticas. En particular, advirtió que los indicadores desestacionalizados pueden presentar distorsiones cuando la estructura productiva experimenta modificaciones importantes.

Para ejemplificar su planteo, el Presidente mencionó la caída del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio y sostuvo que los cambios en los precios relativos de la energía pueden modificar las decisiones de producción de las empresas. Según su explicación, una fábrica que utiliza gas podría trasladar su parada técnica al invierno, cuando ese insumo resulta más caro, algo que los patrones históricos de estacionalidad no necesariamente reflejan. De esa manera, argumentó que la caída de la actividad desestacionalizada podría aparecer más pronunciada de lo que considera representativo de la situación económica.

Milei proyectó un crecimiento de hasta el 20% y defendió las reformas económicas

En relación con las perspectivas de crecimiento, Milei sostuvo que el desempeño económico debe analizarse durante períodos más extensos y no a partir de indicadores aislados. En ese sentido, afirmó que, tomando las estimaciones del mercado, la economía argentina podría acumular una expansión de entre el 16% y el 20% en cuatro años, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) registraría un crecimiento cercano al 6% durante el mismo período.

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“Vamos a estar creciendo tres veces más que lo que crece la OCDE”, aseguró el mandatario. Además, sostuvo que una expansión promedio cercana al 4% anual implicaría multiplicar por cuatro veces y media el ritmo de crecimiento que tuvo la economía argentina durante el último siglo. “Con lo cual, la economía sí está creciendo”, remarcó, al defender los resultados de su programa económico.

Sin embargo, Milei reconoció que el escenario internacional condiciona la actividad y la velocidad de desaceleración de la inflación. En particular, mencionó el impacto de las tensiones en el estrecho de Ormuz sobre los precios de la energía y explicó que un shock negativo de oferta puede provocar simultáneamente una caída de la producción y un aumento transitorio de los precios. Según su interpretación, ese fenómeno también lleva a los bancos centrales a mantener tasas de interés elevadas, mientras que una menor expansión económica reduce la demanda de dinero y hace que la inflación descienda más lentamente.

El Presidente también destacó las perspectivas del consumo y la inversión. Según afirmó, el crédito hipotecario creció un 7% durante el último mes y, de mantenerse ese ritmo, podría duplicarse en aproximadamente diez meses. A su vez, sostuvo que una inflación descendente permitiría mejorar el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. “El consumo le va a empezar a despegar”, anticipó, y agregó que las obras viales, las privatizaciones ferroviarias y las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contribuirían a impulsar la actividad.

Los dólares para 2027: Milei aseguró que tendrá u$s125.000 millones para enfrentar una corrida

En otro tramo de la entrevista, Milei puso el foco en la disponibilidad de divisas y destacó el cambio que, según su visión, experimentó la balanza energética argentina. El mandatario sostuvo que, bajo las condiciones actuales de precios internacionales, un déficit energético de u$s5.000 millones podría haberse convertido en uno de u$s20.000 millones.

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Sin embargo, afirmó que el ingreso de dólares comerciales vinculados a la energía funciona como una cobertura natural frente a las dificultades de financiamiento externo. “Nos entran tantos dólares comerciales que los dólares que no se pueden conseguir por el lado financiero nos están saliendo hasta por las orejas desde el lado real”, expresó.

A continuación, el Presidente aseguró que el equilibrio fiscal también redujo las necesidades de endeudamiento del Gobierno. Según su explicación, una economía con un déficit equivalente a cinco puntos del PBI habría necesitado buscar unos u$s35.000 millones adicionales de financiamiento. En cambio, sostuvo que su administración no necesita tomar nueva deuda para cubrir el desequilibrio fiscal y afirmó que los intereses se pagan con el resultado primario.

El mandatario señaló además que para 2027 existen vencimientos por u$s25.000 millones, cuyo refinanciamiento consideró asegurado mediante tenedores locales, organismos internacionales y acuerdos con otros países.

Al detallar los recursos con los que espera contar, Milei mencionó u$s20.000 millones comprados desde noviembre del año pasado, otros u$s20.000 millones correspondientes al swap con China y una cifra equivalente vinculada al swap con Estados Unidos.

También incluyó la posibilidad de utilizar operaciones de dólar futuro por u$s15.000 millones, junto con ingresos comerciales y fondos provenientes de inversiones del RIGI. A partir de esos conceptos, afirmó que el Gobierno dispondría de u$s125.000 millones para responder a eventuales presiones cambiarias, aunque se trata de instrumentos y flujos de distinta naturaleza.

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Por último, el mandatario comparó esa proyección con la corrida que, según sus declaraciones, enfrentó el Gobierno durante el año anterior, cuya magnitud estimó en u$s70.000 millones. “En ese contexto, nos corrieron por 70 mil millones de dólares y lo resolvimos. Bueno, ahora tenemos 125 mil millones de dólares, y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas”, concluyó Milei, al expresar su confianza en la capacidad del Gobierno para afrontar las necesidades financieras de 2027.

GZ