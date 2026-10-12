La operación de León XIV: Milei destacó "estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”

El presidente Javier Milei se refirió a la posibilidad de que el Papa León XIV visite la Argentina y aseguró que el Gobierno está dispuesto a modificar la fecha prevista si la situación del pontífice así lo requiere. Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el mandatario manifestó su preocupación por su estado y destacó la importancia que tendría su llegada al país, tanto por su condición de líder religioso como por su papel de jefe de Estado.

La salud del papa León XIV abre interrogantes sobre su visita a la Argentina y la gira por Sudamérica

En ese sentido, Milei recordó que días atrás había expresado públicamente su preocupación por la situación del pontífice y reveló que estaban rezando por él. “El otro día, de hecho, hice pública la preocupación al respecto y que estábamos orando por él”, sostuvo el Presidente durante la entrevista radial.

El mandatario también dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones en la agenda para facilitar la llegada del pontífice. “Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, afirmó, aunque no precisó una nueva fecha para la eventual visita.

Milei destacó la importancia religiosa e institucional de una visita del Papa

Al explicar los motivos por los cuales considera relevante recibir al pontífice, Milei sostuvo que existen dos dimensiones que deben tenerse en cuenta. Por un lado, mencionó su importancia como máxima autoridad de la Iglesia católica y, por otro, destacó su condición de jefe de Estado, que le otorga un papel institucional en el escenario internacional.

En relación con el primer aspecto, el Presidente aseguró que el 75% de la población argentina es católica, por lo que una visita papal tendría una relevancia particular para el país. “En el caso argentino, el 75% de la población es católica. Por lo tanto, es el líder espiritual del 75% de los argentinos”, expresó.

Además, Milei remarcó que la figura del Papa trasciende el ámbito religioso por su representación institucional. “Es un dato que uno no puede soslayar, pero al mismo tiempo hay otro dato muy importante, que es un jefe de Estado”, señaló, al explicar por qué considera necesario contemplar ambas dimensiones ante una eventual visita.

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Finalmente, el jefe de Estado destacó el alcance internacional de la figura del pontífice y aseguró que su liderazgo espiritual comprende a 2.500 millones de personas, según sus propias estimaciones. “No estamos hablando de un líder, digamos, todos son importantes, pero tiene una magnitud planetaria distinta”, concluyó.

La salud del papa León XIV abre interrogantes

La operación a la que deberá someterse el papa León XIV el martes 13 de octubre abrió interrogantes sobre su visita a la Argentina y el resto de su gira por Sudamérica , prevista para noviembre. El Pontífice, de 71 años, anunció que los médicos detectaron un nódulo en uno de sus pulmones durante una revisión y que será extirpado en los primeros días de esta semana. Según informó el Vaticano, la internación posterior duraría alrededor de siete días, por lo que su evolución será determinante para saber en qué condiciones podrá afrontar el viaje.

El recorrido comenzará el 6 de noviembre y contempla una jornada y media en Uruguay, tres días y medio en la Argentina y seis días en Perú. La llegada al país está prevista para el 8 de noviembre. Aunque los plazos estimados de internación permitirían pensar en una recuperación inicial antes de la partida, todavía no hay precisiones sobre cómo evolucionará el Papa ni se anunciaron cambios en el itinerario.

León XIV explicó que el nódulo pulmonar se encuentra en una fase inicial y está bien localizado. La lesión será extirpada por recomendación médica, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre su tamaño ni sus características.

La intervención sería mínimamente invasiva, una técnica que permite operar a través de pequeñas incisiones en el tórax. En procedimientos de este tipo, los cirujanos pueden utilizar una cámara y herramientas especiales para localizar y extraer la lesión sin realizar una apertura amplia del pecho. La técnica concreta que se utilizará con el Pontífice no fue detallada públicamente, pero según el especialista argentino Alejandro Videla, jefe del Servicio de Neumonología del Hospital Austral, se trataría de una videotoracoscopia.

El Papa León XIV anunció que será operado de un nódulo pulmonar

"En general, los pacientes con un nódulo pulmonar solitario se someten a una cirugía de este tipo, poco invasiva, y tienen una estadía de una semana en el hospital. Y, de acuerdo con el dolor o las posibles complicaciones, el alta se produce alrededor de los siete días", explica el neumonólogo. "Son cirugías que sólo requieren un día en terapia intermedia", añade el especialista.

Sin embargo, el alta hospitalaria no implica necesariamente una recuperación completa. En el caso de León XIV, no se difundió una evaluación médica que permita establecer cuánto tiempo necesitará para retomar su agenda habitual.

GZ