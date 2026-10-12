El papa León XIV mantuvo su agenda habitual pese al anuncio de la operación por un nódulo pulmonar

El papa León XIV mantuvo este lunes su agenda oficial con normalidad, pese a que ya se informó que será operado este martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli en Roma, para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante recientes controles médicos. A sus 71 años, el Pontífice continuó con sus compromisos institucionales en el Vaticano mientras se prepara para la intervención, prevista para los primeros días de esta semana.

La actividad incluyó audiencias privadas, reuniones con representantes de la Iglesia y distintos nombramientos. La continuidad de sus compromisos se produjo después de que el propio León XIV comunicara la noticia de su estado de salud durante el rezo del Ángelus del domingo, en la plaza de San Pedro.

Según informó la agencia Associated Press, el Papa recibió a integrantes del Circolo San Pietro, una organización benéfica con sede en Roma, y participó de encuentros con autoridades eclesiásticas, entre ellas el arzobispo Timothy Broglio, responsable de la atención pastoral de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

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Durante una de las audiencias, el Pontífice agradeció la labor y el compromiso de los integrantes de la organización solidaria. Su intervención pública se desarrolló con una voz firme y clara, en una jornada que mantuvo el ritmo habitual de la actividad pontificia.

La agenda también contempló tres nombramientos y la difusión de una carta dirigida al cardenal Giovanni Battista Re, decano saliente del Colegio Cardenalicio, en la que León XIV reconoció su servicio. Además, estaba previsto que participara por la tarde en una conferencia dedicada al acompañamiento pastoral de las familias.

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Qué se sabe de la operación del Papa

El anuncio del nódulo fue este domingo 11 de octubre, cuando León XIV explicó que los médicos habían identificado un nódulo localizado en uno de sus pulmones durante una serie de revisiones recientes.

“Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado”, señaló el Pontífice al comunicar la noticia. También explicó que, por recomendación de los profesionales que lo atienden, decidió someterse a una cirugía para extraer la lesión.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede precisó que la operación se realizará este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, el centro hospitalarios de referencia de los pontífices. Según la información oficial difundida hasta el momento, se estima que la hospitalización posterior a la intervención dure aproximadamente una semana.

Por ahora, el Vaticano no comunicó el día y la hora exactos de la cirugía ni brindó detalles adicionales sobre la naturaleza del nódulo. Tampoco se informó que la lesión sea maligna, por lo que no corresponde establecer un diagnóstico a partir de los datos conocidos.

La oficina de prensa también aclaró que los estudios médicos no respondieron a un episodio particular que hubiera obligado al Papa a interrumpir sus actividades, frente a versiones periodísticas que relacionaban los controles con una inflamación previa.

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La preocupación por su próximo viaje a Argentina

La intervención médica se produce a menos de un mes del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. La visita genera expectativa, especialmente en la Argentina, donde no se registra la llegada de un Papa desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

El itinerario contempla una escala en territorio argentino el 8 de noviembre, de acuerdo con la agenda difundida sobre la gira. La recuperación del Pontífice será un factor relevante para determinar si podrá cumplir con todos los compromisos previstos.

Hasta el momento, el Vaticano no anunció una cancelación del viaje ni modificaciones oficiales en el calendario internacional. El propio León XIV expresó su intención de realizar la visita pastoral y agradeció las oraciones de los fieles por su salud. La evolución posterior a la cirugía será determinante para conocer si necesita ajustar sus actividades durante las semanas siguientes.

CS