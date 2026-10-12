El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires avanzan este lunes con el traslado de un segundo grupo de presos desde el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia la nueva cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad, con camionetas, motos y agentes de las fuerzas federales encargados de custodiar a los detenidos durante todo el recorrido.

La mudanza comenzó el domingo, cuando fueron trasladados los primeros 326 internos. La medida se enmarca en un acuerdo entre ambas jurisdicciones que busca concretar la desocupación definitiva del penal de Devoto, un reclamo histórico de los vecinos del barrio porteño. Según la planificación oficial, el traslado de los aproximadamente 1.500 detenidos se realizará de manera gradual y organizada.

Durante el operativo, los efectivos que circulan en motocicletas cumplen funciones de avanzada para abrir paso a los vehículos que transportan a los internos. A su vez, el personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) realiza controles y supervisa el ingreso de los detenidos a las camionetas, mientras otros agentes permanecen apostados en los accesos de los establecimientos penitenciarios.

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Cómo es el operativo para trasladar a los presos

Uno de los aspectos centrales del procedimiento es el sistema de identificación y seguimiento de los detenidos. Los internos llevan pulseras con códigos QR que permiten registrar y seguir cada movimiento desde su salida de Villa Devoto hasta su ingreso al complejo penitenciario de Marcos Paz.

El dispositivo también contempla la evaluación del perfil criminológico de cada persona, su clasificación de acuerdo con los delitos y el nivel de peligrosidad, además de un triaje médico. La planificación incluye medidas de prevención de riesgos, mecanismos de alerta temprana, intercambio de información entre las fuerzas intervinientes y protocolos de respuesta ante posibles incidentes.

Para coordinar las tareas se conformó un Comando Unificado integrado por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La intervención conjunta apunta a garantizar la seguridad durante las distintas etapas del traslado, tanto en los establecimientos de origen y destino como a lo largo del recorrido.

Cómo es la nueva cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz

El destino de los internos es el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, construido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre un predio de 80 hectáreas y entregado a la Nación para poner en marcha el proceso de desocupación de la cárcel porteña.

El establecimiento cuenta con cuatro unidades de alojamiento y capacidad para recibir a alrededor de 2.240 detenidos. Además, dispone de sectores destinados a la atención de la salud, la educación y las visitas, junto con un doble anillo de seguridad. La entrega del complejo se formalizó mediante un acta de recepción provisoria firmada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: 100 internos por día y un convoy antidisturbios

La obra había permanecido paralizada durante varios años y fue reactivada en diciembre de 2024. Su puesta en funcionamiento permite avanzar con el traslado de los internos que permanecían alojados en Villa Devoto, uno de los últimos establecimientos penitenciarios federales ubicados dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo no se limita a la reubicación de los presos de Villa Devoto. Una vez que finalice esa etapa, el plan contempla trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos que actualmente se encuentran alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad y están a disposición del Poder Judicial de la Nación.

De esta manera, el nuevo complejo penitenciario también permitirá liberar plazas en dependencias policiales porteñas, donde permanecen personas detenidas a la espera de su situación judicial.