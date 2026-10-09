El traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: 100 internos por día y un convoy antidisturbios

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló este viernes cómo será el operativo para trasladar a los 1.500 detenidos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo penal de máxima seguridad de Marcos Paz. El procedimiento prevé el movimiento de cien presos por día, en un convoy integrado por vehículos de traslado, móviles de escolta, motos, helicópteros y unidades antidisturbios.

La funcionaria afirmó en declaraciones a Radio Mitre que el Gobierno está “terminando las pruebas” en el nuevo establecimiento, donde trabajan 250 agentes del Servicio Penitenciario Federal para verificar su funcionamiento antes de habilitarlo.

“Vamos a trabajar con cien traslados por día. Cien personas por día. En cada vehículo hay 12 plazas para presos porque va personal adentro”, explicó Monteoliva.

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Sobre el dispositivo de seguridad, precisó que el convoy estará compuesto por “unos cuantos autos y camionetas de traslados”, además de vehículos de escolta, motos y helicópteros. En paralelo, se desplegarán vehículos antidisturbios.

También detalló que cada preso tendrá puesta una pulsera con código QR para la trazabilidad desde que sale hasta que ingresa al nuevo penal.

La cárcel de Marcos Paz

Contó que el Servicio Penitenciario mantuvo reuniones con los presos, con los familiares y allegados que suele visitar a los detenidos en Devoto, con organizaciones y con la Iglesia. Puntualizó que a la clasificación "por peligrosidad y delitos cometidos" se le sumó un triaje médico para el momento de los traslados.

La ministra definió el traslado de los detenidos como “una deuda histórica” y señaló que las tareas de prueba forman parte de los preparativos para poner en funcionamiento el nuevo penal.

Reunión por la mudanza de presos de Devoto a Marcos Paz

El jueves, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunieron para delinear la mudanza de presos. En ese marco, el Gobierno confirmó que el traslado estará completado para fin de año.

"Que se pueda hacer este traslado después de tanto tiempo la verdad es muy importante, es un gran conjunto entre Nación y Ciudad de Buenos Aires", destacó Karina Milei a la salida del ministerio.

La reuinión por el traslado de los presos.

La hermana del Presidente habló sobre el impacto en la logística que podría generar la visita que tiene prevista de León XIV al penal, Dijo quye "no va a afectar" el traslado.

"Se va a parar cuando venga el Papa, se va y después continuará", sostuvo.

LT