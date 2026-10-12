Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, estuvo con León XIV: "Me dijo nos vemos pronto en Argentina"

El destino puso al arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano, este lunes 12 de octubre en Roma, especificamente en el Vaticano. Era un viaje pautado hace tiempo, había pedido visitarlo "para presentarme y hablar con Su Santidad", y la reunión que le concedieron en el Vaticano coincidió justamente con la conmoción mundial derivada del anuncio de su operación que hizo este domingo el Pontífice luego del Angelus, contando que deberán extriparle un nódulo pulmonar. Y entrevistado por Radio Mitre por Marcelo Bonelli, el religioso contó "lo vi normal, animado, me atendió con enorme amabilidad, se levantaba, movía, hablaba de manera normal, les digo más, si no lo hubiera escuchado ayer, jamás hubiera pensado que tiene problemas de salud...".

"Nos vemos en la Argentina"

Sobre el viaje del León XIV a la Argentina, Lozano contó que no hablaron de manera puntual de una hipotética suspensión o no del tema por esa operación, pero dejó un mensaje esperanzador: "Cuando nos despedíamos, me dijo nos vemos pronto, en Argentina...".

"Yo quería presentar,e le conté de la expectativa que hay aquí por su llegada, me preguntó de la juventud, le conté de la reciente peregrinación", agregó Lozano, que en todo momento remarcó que vio al Pontífice "bien y confiado en que todo este tema de la operación se resolverá bien, está muy confiado...".

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