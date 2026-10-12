Crecida del río Paraná: abrieron las compuertas de Yacyretá y hay evacuados en Apipé

La velocidad del repunte del río Paraná obligó a activar protocolos de extrema urgencia en la zona norte de la provincia de Corrientes. Ante el masivo volumen de agua proveniente de la cuenca alta, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ordenó la apertura de 18 compuertas de su vertedero principal para descongestionar el embalse y regular la erogación del caudal.

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De acuerdo con la Prefectura Naval Argentina, el fenómeno hídrico se desencadenó a partir de precipitaciones extraordinarias registradas en la cuenca del río Iguazú, las cuales superaron hasta cinco veces las estimaciones meteorológicas iniciales. A este factor climático se sumó el incremento en los caudales descargados por las represas ubicadas aguas arriba en territorio brasileño.

Evacuaciones en Isla Apipé y estado de alerta en Ituzaingó

El impacto de la crecida sobre las zonas ribereñas movilizó operativos de resguardo durante la madrugada. En la Isla Apipé Grande, personal de la Municipalidad de San Antonio de Apipé y efectivos de la Prefectura Naval Argentina trabajaron a contrarreloj ante el avance del agua.

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Las autoridades comunales confirmaron la evacuación preventiva de nueve familias, sumando un total de 27 personas asistidas y trasladadas a zonas seguras.

En el puerto de Ituzaingó, la Prefectura Naval Argentina registró un nivel del río en 2,95 metros, manteniéndose en tendencia ascendente. Pese a las maniobras de la Entidad Binacional Yacyretá, las estimaciones técnicas prevén que el pico del río se estabilice por debajo de la barrera de los 4 metros, fijada como umbral para iniciar evacuaciones masivas en la zona urbana.