El Niño en Corrientes: evacúan familias, cierran pasos fronterizos y clausuran una playa por la crecida de ríos

Los efectos del fenómeno de El Niño comenzaron a sentirse con fuerza en Corrientes, donde el incremento sostenido de las precipitaciones provocó la crecida extraordinaria de los ríos Uruguay y Paraná. La situación hídrica generó evacuaciones de familias, el cierre de pasos fronterizos internacionales y la inhabilitación preventiva de paseos públicos en distintas comunas.

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Una de las zonas más críticas se registra en Paso de los Libres, donde la Prefectura Naval Argentina informó que el río Uruguay alcanzó los 9,26 metros de altura, superando por casi un metro la marca de evacuación. Por este motivo, la Municipalidad de Paso de los Libres dispuso la clausura de la costanera local y confirmó la asistencia a 37 personas que debieron ser evacuadas de sus hogares.

Alertas y pasos fronterizos cerrados sobre el río Uruguay

El avance de las aguas en la cuenca del Uruguay afectó a otros municipios costeros. En Alvear, el nivel llegó a los 10,10 metros, por lo que las autoridades locales resolvieron el cierre preventivo del Paso de Frontera Internacional Alvear–Itaquí por razones de seguridad en la navegación.

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Situaciones similares de alerta hídrica se reportaron en Yapeyú (9,74 metros), La Cruz (10,06 metros) y Bonpland (8,31 metros). En tanto, en Monte Caseros, el río escaló a los 7,10 metros en dirección a su marca de alerta de 7,50 metros, derivando en la interrupción del cruce internacional entre Monte Caseros y Bella Unión (Uruguay).

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En la costa occidental, el río Paraná experimentó repuntes considerables. En la ciudad de Corrientes, la altura marcó 4,99 metros y desde Defensa Civil advirtieron que el caudal podría continuar en ascenso hasta rozar los 6 metros en los próximos días.

Ante este panorama, la Municipalidad de Corrientes inhabilitó el ingreso a la playa Islas Malvinas I. La zona quedó delimitada y bajo custodia de personal de la Guardia Urbana para resguardar la seguridad de vecinos y turistas.

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En Goya, el Paraná registró 4,59 metros, superando su marca histórica tras casi dos años. Por su parte, la Prefectura Naval Argentina monitorea los caudales en Itatí (5,86 metros) y Paso de la Patria (5,36 metros), donde las aguas avanzan progresivamente hacia las franjas de alerta.