Fenómeno de El Niño: Corrientes será la base del operativo de la Armada para todo el litoral

En el marco de las acciones preventivas ante el fenómeno de El Niño, la Armada Argentina estableció un operativo de asistencia humanitaria que tendrá a la ciudad de Corrientes como nodo estratégico para la región. Las maniobras del Comando del Área Naval Fluvial abarcarán la jurisdicción del litoral argentino, integrada por Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

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A través del despliegue de unidades navales y recursos logísticos en el puerto de la Capital correntina y en la Base Naval Zárate, la fuerza busca garantizar una capacidad de respuesta rápida en zonas anegadas o que puedan quedar aisladas debido a las inundaciones en las cuencas de la región.

Despliegue naval, vehículos anfibios y asistencia médica

Para asegurar las tareas de ayuda en Corrientes y las provincias vecinas del litoral, la División Patrullado Fluvial enviará al puerto de la Capital el buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”, tras hacer escala operativa en Rosario y Santa Fe.

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Las embarcaciones llevarán botes neumáticos Zodiac del Batallón de Infantería de Marina N° 3, cocinas de campaña y módulos sanitarios móviles. Asimismo, se sumarán Vehículos Anfibios Logísticos trasladados desde la Base Naval Puerto Belgrano, a cargo del teniente de fragata Hernán Juárez, diseñados para operar en emergencias hídricas.

Durante su permanencia en la ciudad de Corrientes, médicos y enfermeros de la Armada Argentina llevarán a cabo jornadas de atención médica primaria y campañas de profilaxis en los períodos en que no se ejecuten maniobras de rescate directas.

Coordinación federal con las provincias del litoral

El despliegue territorial se concretará en articulación directa con el Gobierno provincial, los municipios y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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En este marco, el comandante del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi, formó parte de las mesas de trabajo del esquema ENOS (El Niño/Oscilación Sur) realizadas en Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Estas reuniones permitieron unificar protocolos de alerta temprana y coordinar la logística preventiva con las autoridades locales ante el escenario de crecidas en el litoral.