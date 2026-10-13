Javier Milei salió a respaldar a Luis Caputo antes de una reunión clave con el FMI en Tailandia

El presidente Javier Milei salió a desmentir la posible renuncia del ministro de Economía, Luis Caputo, luego de varios días de rumores sobre su futuro en el Gobierno y en la antesala de que viaje a la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Bangkok, Tailandia.

Allí, el titular de Hacienda volverá a tomar contacto con la titular del organismo, Kristalina Georgieva. Además, se espera que el FMI informe la aprobación de la tercera revisión técnica que permita liberar US$ 900 millones.

Fiel a su estilo, Milei señaló que el rumor de la renuncia del ministro de Economía “es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo”, afirmó el Presidente.

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En esa línea, consideró “un disparate total” la salida de Caputo y el reemplazo por el economista Alberto Ades, con quien se reunió la semana pasada. “Nos entendemos de memoria, literalmente (con Caputo). Siempre tenemos la visión alineada”, insistió Milei.

El mandatario aseguró que “lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que estar sentando a negociar con la directora gerente del FMI”, afirmó.

“La decisión general del Gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a Caputo. Porque es mi política”, sentenció.

Pocas horas más tarde de las declaraciones del presidente, Caputo posteó en X: “Recién le pregunté a un periodista serio si sus colegas realmente se creían esas cosas o simplemente operaban”.

Me respondió, ‘obvio que lo segundo. El periodismo está de capa caída, Toto. Cada vez nos ven menos y necesitamos llenar tiempo en pantalla. Noticias como esas sirven mucho, por más que sepamos que son mentira’”, refirió el funcioinario.

Los números que preocupan al Gobierno

Los indicadores económicos negativos que permitieron avizorar una inevitable recesión técnica se convirtieron en el techo del plan del plan económico del gobierno libertario, según propios, aliados y hasta una parte del círculo rojo.

Sin embargo, la salida de Caputo del Palacio de Hacienda aparecía “exagerada”, según aseguró a PERFIL un empresario con llegada a la Casa Rosada y que mantuvo reuniones con el ministro de Economía. “No puedo negar que lo vi nervioso”, admitió también la misma fuente.

Las especulaciones sobre la salida de Caputo se acrecentaron cuando el ministro acudió más a argumentaciones políticas que técnicas para explicar los achaques de su plan. Incluso, la respuesta del Banco Central a las acusaciones de una decisión errática en el manejo financiero del oro que hizo la Auditoría General de la Nación (AGN) tuvo un “raro tono político”.

“Como si esa parte del comunicado hubiera sido escrita por Caputo”, especuló un analista económico que mantiene antiguos vínculos con integrantes del equipo económico.

LM