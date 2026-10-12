El INDEC publica la inflación de septiembre, que volvería al 2% según proyecciones privadas

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicará este martes el dato de inflación de septiembre, que se habría vuelto a ubicarse en torno al 2%. El proceso de desinflación parece haber entrado en una etapa de estancamiento. Tras el fogonazo de 2,9% en enero y febrero y el pico de 3,4% en marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzó a comprimirse y en agosto registró el dato más bajo del año (1,7%).

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central estima un aumento de precios de 1,9% para septiembre.

Caen las perspectivas de crecimiento de la economía y el mercado descuenta una recesión técnica

La consultora Equilibra señala que la “inflación nacional fue 2,1%, subiendo 0,4 puntos porcentuales (p.p.) vs agosto. La inflación Núcleo arrojó 1,7%, descendiendo 0,1 puntos porcentuales (p.p.) vs el mes previo.

“Pese a la pausa de agosto, los precios Estacionales volvieron a liderar (arriba del 4%) impulsados por verduras y ropa (comienzo temporada primavera-verano). Por su parte, los Regulados subieron en torno a 2,7%”, indica el reporte.

Tomando como referencia la aceleración a 1,8% de la inflación de CABA y “sobre la base de la relación histórica con el índice nacional, el dato sugiere una inflación nacional de entre 1,7% y 1,8% mensual, ligeramente por debajo de nuestra proyección de 1,9%”.

Según la consultora, “el resultado mantiene encaminado el proceso de desinflación, aunque los servicios continúan mostrando cierta resistencia a la baja y la convergencia hacia niveles de inflación más cercanos al 1% mensual sigue siendo gradual. Dada la debilidad de la actividad económica, seguimos viendo riesgos bajistas para la inflación de mediano plazo”.

Alimentos y bebidas, el rubro con más incidencia

Por su parte, Orlando J. Ferreres estima un IPC de 2,1%, impulsado por el rubro Alimentos y bebidas, que aumentaron 2,3% y aportaron 0,8 puntos porcentuales. También influyeron estacionales (5,8%) y regulados avanzaron 2,2%.

La consultora C&T estima que la inflación en la región GBA presentó un incremento mensual de 1,9% en septiembre. “El comportamiento del mes estuvo fuertemente influenciado por factores estacionales. De hecho, el componente núcleo del relevamiento arrojó un alza de 1,6%, bajando frente a los dos meses previos”, sostiene el reporte.

“En esta línea, el rubro de mayor incremento fue indumentaria, con un 3,8%. Se trata de un comportamiento habitual en este mes por el cambio de temporada. Alimentos y bebidas aumentó 2%, el mayor ritmo desde mayo, pero con gran influencia de las verduras, otro componente estacional, que trepó 11%. Hubo además mayor dinamismo en la carne, que aumentó 2,1%”, agrega el reporte de C&T.

Desde la Fundación Libertad y Progreso calcularon la proyección de inflación de septiembre en 2,0%, señalando que el principal impulsor de la aceleración fue el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas que trepó un 3,2% mensual.