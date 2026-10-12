Ciudadanía por inversión: cómo funciona el nuevo programa argentino y qué exigen otros países

El Gobierno de Javier Milei presentó un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá solicitar la nacionalidad argentina. La iniciativa, anunciada por Luis Caputo y Diego Santilli durante la Argentina Week en París, comenzará a recibir solicitudes en el cuarto trimestre de 2026. El esquema se diferencia de los programas de Estados Unidos y varios países europeos, que ofrecen residencia a cambio de inversiones, pero no ciudadanía directa.

Argentina pone precio a la ciudadanía: US$350.000 para un solicitante y US$500.000 para una familia

Según informó el Ministerio de Economía en un comunicado, el programa busca atraer capitales y fortalecer la integración internacional. Los interesados podrán elegir entre un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de US$800.000 creado específicamente para esta iniciativa.

El sistema también permitirá incorporar familiares. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán aportar US$100.000, mientras que para los menores de 18 años se establece un monto de US$25.000. Así, una familia de dos adultos y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía por US$500.000.

Cómo funcionará el programa de ciudadanía por inversión en Argentina

La inversión no garantizará automáticamente la ciudadanía. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión evaluará las solicitudes con participación de la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad e Interior. La Dirección Nacional de Migraciones tendrá la decisión final sobre cada expediente.

Los controles incluirán la verificación de identidad, antecedentes penales, historial migratorio, situación patrimonial y origen de los fondos. El Gobierno aplicará estándares alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nuevo programa de Ciudadanía argentina por Inversión: quiénes podrán solicitarla y cuánto deberán aportar

Todos los aportes deberán ingresar mediante el sistema financiero formal. Según indicaron en la misiva oficial, los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la posición fiscal y financiera de Argentina, mientras que el programa contará con asesoramiento de firmas internacionales especializadas en migración por inversión.

Turquía, el país con un sistema similar al que propone Argentina

Turquía ofrece uno de los modelos más comparables, ya que permite solicitar la ciudadanía mediante inversiones. Su alternativa inmobiliaria exige comprar una propiedad por al menos US$400.000 y conservarla durante tres años. Según el programa oficial del Gobierno turco, la concesión queda sujeta a una decisión del presidente de la República de Türkiye.

El sistema turco también admite inversiones de capital, depósitos bancarios y bonos públicos desde US$500.000, además de la creación de al menos 50 empleos. Según la modalidad, intervienen el Ministerio de Industria y Tecnología, el Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria, entre otros organismos encargados de certificar las inversiones.

La principal diferencia está en el desembolso inicial: Argentina establece un aporte no reembolsable de US$350.000, inferior a la opción inmobiliaria turca de US$400.000. Ambos mecanismos permiten solicitar directamente la ciudadanía, aunque requieren una evaluación previa.

Estados Unidos y Europa ofrecen residencia a cambio de inversiones

En Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) administra el programa EB-5, que exige invertir US$1.050.000, u US$800.000 en determinadas áreas y proyectos de infraestructura, además de generar al menos diez empleos. El beneficio inicial es una residencia permanente condicional por dos años, no la ciudadanía. En Portugal, la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) gestiona el programa Golden Visa o ARI, que ofrece residencia para inversores y familiares sin otorgar automáticamente la nacionalidad.

En Grecia, el Ministerio de Cohesión Social y Familia informa sobre el régimen Golden Visa, que exige inversiones inmobiliarias de 800.000 euros en Ática, Tesalónica, Miconos, Santorini y determinadas islas, o 400.000 euros en otras regiones, con excepciones.

La nacionalidad no puede convertirse en una ciudadanía de derechos suspendidos

En Italia, el Ministerio de Empresas y Made in Italy presenta la visa de inversor, con alternativas desde 250.000 euros para startups innovadoras, 500.000 euros para empresas, un millón para filantropía o dos millones para bonos públicos. Ambos programas conceden permisos de residencia, no ciudadanía directa.

Por último, el Gobierno del Reino Unido, a través del portal oficial GOV.UK, establece los requisitos de la Innovator Founder Visa, que exige un proyecto empresarial innovador, viable y escalable, respaldado por un organismo autorizado. A diferencia de estos esquemas, Argentina permitirá solicitar directamente la ciudadanía mediante un aporte financiero, sin exigir en las modalidades anunciadas la compra de inmuebles, la creación de empleos o el desarrollo de un emprendimiento.

GZ