La industria y la construcción rebotaron en agosto, según el INDEC

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó 1,9% en agosto de 2026 con respecto a julio, mientras que en la comparación interanual presenta una caída del 3,2%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la industria muestra una caída del 2,7%.

En agosto la industria rebota con fuerza luego de la abrupta caía en julio, donde el índice de actividad se desplomó un 5%. En agosto de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 1,9% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una disminución de 0,6% respecto al mes anterior.

Según el INDEC, en agosto de 2026, once de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo” (24,0%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (20,6%) “Prendas de vestir, cuero y calzado” (14,7%) “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (8,8%), “Productos de metal” (9,6%), “Productos minerales no metálicos” (6,8%), “Productos de caucho y plástico” (7,0%), “Productos textiles” (9,4%), “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (5,1%), “Alimentos y bebidas” (0,2%), y “Productos de tabaco” (14,3%).

Por otra parte, se observaron incidencias positivas en “Sustancias y productos químicos” (4,0%), “Industrias metálicas básicas” (3,3%), “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (4,7%), “Madera, papel, edición e impresión” (2,3%), y “Otro equipo de transporte” (12,1%).

La construcción tuvo un leve repunte

En cuanto a la actividad de la construcción, registró una suba intermensual del 0,4% en agosto, según el INDEC. En la comparación interanual presenta una caída del 4,4%, mientras que en el acumulado de los primeros ocho meses del año, muestra una suba del 0,8%. El índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,1% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en agosto de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, una suba de 19,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y de 1,2% en placas de yeso. Por otro lado, se observan bajas de 18,4% en asfalto; 17,0% en yeso; 13,0% en cales; 11,9% en pisos y revestimientos cerámicos; 11,4% en artículos sanitarios de cerámica; 9,7% en ladrillos huecos; 8,1% en hierro redondo y aceros para la construcción; 8,1% en cemento pórtland; 3,0% en hormigón elaborado; 2,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,8% en pinturas para construcción.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los meses transcurridos de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,2% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 8,6% en pinturas para construcción; 4,5% en artículos sanitarios de cerámica; 2,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 0,9% en placas de yeso; y 0,8% en hormigón elaborado.

Por otro lado, se observan bajas de 12,2% en yeso; 10,4% en asfalto; 9,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 6,4% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,9% en ladrillos huecos; 5,8% en cales; y 3,9% en cemento pórtland.

El análisis de los números

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