YPF producirá combustible renovable para aviones y firmó acuerdo con un comprador

En un paso estratégico para la agenda de descarbonización y el desarrollo de nuevos negocios energéticos, Santa Fe Bio —la sociedad conformada entre YPF y Essential Energy— y TOTSA TotalEnergies Trading SA suscribieron un acuerdo de compraventa de largo plazo para la comercialización de combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y otros combustibles renovables.

Los insumos serán elaborados en la futura biorrefinería proyectada en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, iniciativa que contempla desembolsos por más de US$ 400 millones para la reconversión del complejo industrial existente en esa zona.

El SAF disminuye hasta un 80% las emisiones aéreas frente a los combustibles fósiles. Ante la alta demanda externa por normativas ambientales, el complejo podría exportar por un valor anual estimado entre US$ 300 y US$ 1.000 millones.

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Las obras se dividirán en dos etapas: una planta de pretratamiento con un 30% de avance actual y la biorrefinería final, cuyo inicio operativo se proyecta para fines de 2029.

Según detallaron desde la compañía de mayoría estatal, la firma de este contrato representa un paso determinante para estructurar el capital del proyecto: "El acuerdo constituye un hito clave para el desarrollo y financiamiento del proyecto bajo un esquema de Project Finance y aporta previsibilidad comercial para avanzar en las próximas etapas de ingeniería y desarrollo de una instalación destinada a abastecer la creciente demanda global de combustibles renovables".

Escala de producción y destino de exportación

La futura biorrefinería santafesina contará con una capacidad estimada de producción de aproximadamente 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), destinadas mayoritariamente a los mercados internacionales.

Bajo las condiciones pactadas en el contrato, el brazo comercial de la petrolera francesa asegurará la colocación de la mayor parte del volumen fabricado: "TOTSA TotalEnergies Trading SA adquirirá la mayor parte de esa producción bajo un compromiso firme de largo plazo y tendrá un derecho de preferencia sobre los volúmenes remanentes".

La articulación con TotalEnergies —firma con 48 años de presencia en el país en producción de gas, petróleo y energías renovables— busca insertar la producción local en las rutas internacionales sujetas a normativas ambientales más estrictas. Al respecto, la empresa destacó que la alianza "permitirá conectar la producción de la futura biorrefinería con destinos que avanzan en la incorporación de combustibles sostenibles para aviación como parte de sus objetivos de reducción de emisiones del transporte".

Con este desarrollo, la compañía busca afianzar su estrategia de diversificación en el segmento de las energías limpias. De acuerdo con la firma, "con este proyecto, YPF continúa ampliando su presencia en nuevos negocios energéticos y promoviendo iniciativas que contribuyan a generar inversiones, trabajo, exportaciones y desarrollo para la Argentina, aprovechando las ventajas competitivas del país para abastecer la creciente demanda mundial de energías".

LM