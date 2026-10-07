SpaceX negocia préstamo de US$40.000 millones para comprar chips de Nvidia

Elon Musk y SpaceX están en conversaciones con bancos e inversionistas para recaudar US$40.000 millones para comprar chips de Nvidia Corp., según personas familiarizadas con el asunto, en lo que sería una de las mayores operaciones de deuda para financiar el desarrollo de inteligencia artificial.

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Pacific Investment Management Co. es una de las gestoras de inversión que evalúan participar en la operación, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Las negociaciones de SpaceX para recaudar fondos se encuentran en una etapa inicial y podrían terminar sin que se concrete un acuerdo, dijeron.

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El conglomerado de inteligencia artificial, satélites y cohetes de Musk busca recaudar unos US$10.000 millones en préstamos bancarios y US$30.000 millones mediante deuda con grado de inversión para financiar la compra de los chips, informó previamente Financial Times, que citó a fuentes familiarizadas con el asunto.

Las empresas tecnológicas y los desarrolladores de modelos de IA están invirtiendo y endeudándose por cientos de miles de millones de dólares para construir y arrendar enormes centros de datos equipados con los chips necesarios para operar sistemas de IA. La expansión mundial de la capacidad informática ha disparado los costos de terrenos, chips y equipos de generación eléctrica, dando lugar a grandes operaciones de financiamiento. El sindicato de Wall Street de Broadcom Inc. está comenzando a reunir US$60.000 millones en nuevos fondos para financiar chips de IA destinados a Anthropic PBC y otras compañías, según dijeron hace pocos días personas familiarizadas con el asunto.

Nvidia, SpaceX y Apollo no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Las acciones de SpaceX borraron sus ganancias en las operaciones posteriores al cierre tras el reporte de FT y cayeron 1,2% a US$169,79. Las acciones de Nvidia avanzaron ligeramente.

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El mes pasado, Musk dijo que Colossus 2, un clúster de computación de IA construido por xAI, podría duplicar con creces la cantidad de chips de Nvidia que utiliza para finales de año. Fue el cronograma más detallado que ha dado hasta ahora el magnate sobre los planes de expansión del clúster situado en el área de Memphis.

Colossus 2 cuenta actualmente con 110.000 chips Nvidia GB200 y 440.000 GB300, dijo Musk en una publicación en X. Otros 220.000 GB300 deberían estar operativos la próxima semana y se esperan otros 220.000 en noviembre, afirmó. Otros 220.000 podrían entrar en funcionamiento a finales de diciembre “si tenemos suerte”, agregó.

xAI, de Musk, ha contratado a varias firmas de Wall Street para probar su chatbot Grok, entre ellas Apollo y Morgan Stanley.

Apollo estuvo entre los gigantes de inversión de Estados Unidos a los que Nvidia recurrió en agosto para una destacada alianza destinada a conseguir US$500.000 millones en financiamiento para infraestructura de IA. La coalición —que también incluye a Blackstone Inc., BlackRock Inc., Brookfield Asset Management, Goldman Sachs Group Inc. y KKR & Co.— dijo entonces que “crearían fondos de capital específicos a una escala significativa y con tasas atractivas para los clientes de Nvidia”.

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Los ejecutivos indicaron que la iniciativa se centrará en el financiamiento mediante deuda para facilitar a los mayores clientes de Nvidia el acceso a capacidad informática, y señalaron que ya había numerosas operaciones en marcha que podrían incluirse en ese compromiso.

Apollo ha cerrado otras operaciones con empresas de Elon Musk, incluido un financiamiento de US$7.000 millones para que xAI acceda a Nvidia. La deuda estaba destinada a un vehículo de propósito especial para ayudar a la startup de Musk a arrendar chips para su centro de datos Colossus 2 en Memphis.

GZ