Empresarios de CGERA convocan a una campaña visibilizar la caída de la actividad en industrias y comercios

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) convocó a industrias y comercios de todo el país a sumarse a la campaña “Mostrá tu producto, Defendé tu trabajo”, que se realizará el próximo jueves 5 de noviembre, en la previa de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

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La iniciativa apunta a visibilizar la situación que atraviesan la industria y el comercio, con especial preocupación por la caída del consumo y de la producción, y advertir sobre el impacto que una menor actividad puede tener sobre las empresas y el empleo.

“Queremos que cada empresario junto a sus trabajadores, independientemente de su pensamiento político, salga a la puerta de su industria o comercio mostrando el producto que fabrica o vende y que cada uno haga una foto o un video contando qué puede significar la pérdida de esa fábrica, local y de empleo para cada uno, y que quiere seguir trabajando y produciendo en la Argentina”, señaló Marcelo Fernández, presidente de CGERA.

En ese sentido, el titular de la entidad sostuvo que uno de los objetivos es identificar la cantidad de empresas y trabajadores que forman parte del comercio y la industria y advertir sobre las consecuencias que podría generar la falta de mercado y de ventas para los productos.

Desde CGERA remarcaron además la necesidad de que la sociedad pueda visualizar el rol y la importancia productiva de la industria y el comercio en todo el territorio nacional.

“Queremos que se sepa que cuando tienen dificultades o cierran industrias y/o comercios por la baja de la actividad se despide gente y que la sociedad pueda visualizar qué es lo que se pierde en las zonas donde están radicados estos establecimientos”, señalaron desde la entidad empresaria.

La organización adelantó que buscará sumar a instituciones y gremios a la iniciativa, con el objetivo de que la convocatoria se desarrolle “en paz, sin perjudicar a nadie”.

La industria volvió a caer en agosto y acumuló una caída del 3% en 2026 según la UIA

La industria argentina mostró un nuevo mes de debilidad y todavía no consigue consolidar una recuperación. Según las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la actividad industrial en agosto, registró bajas de 0,3% mensual sin estacionalidad y de 5,7% frente al mismo mes de 2025.

Con este resultado, la industria acumula una caída de 3% en los primeros ocho meses de 2026 y permanece 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023, de acuerdo con el informe de coyuntura industrial de la entidad.

La estimación para agosto fue elaborada por la UIA a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes del sector.

FN