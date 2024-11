Marcelo Fernández, presidente de CGERA: "El turismo tendrá que poner precios que la gente pueda pagar"

Todavía hay ciertos sectores de la economía que no están siendo participes de la recuperación económica, sobre todo la industria manufacturera, a eso se le agrega la necesidad de ser competitivos para no perder ventas frente a los productos importados y también está la adaptación de precios para que la gente siga consumiendo como es el caso del turismo. En ese sentido, este medio se contactó con el presidente de CGERA, Marcelo Fernández.

“La industria manufacturera todavía no está viendo esta recuperación de la economía y lo bueno es que podemos hablar de números oficiales, es decir, no estamos haciendo política”, comentó Marcelo Fernández. “Hoy los números son oficiales, con lo cual, nos exime de cualquier comentario extra porque lo está dando el Indec y hasta las consultoras afines al Gobierno, no es el sector industrial el que está generando inflación”, agregó.

Volverse competitivos: la gran responsabilidad de las empresas locales

Posteriormente, Fernández planteó: “Tenemos una gran responsabilidad que es volvernos competitivos, tener buenos precios para que podamos insertarnos en este crecimiento y como se habla del aumento de importaciones, tenemos que tener una oferta para poder competir”. Luego, manifestó que, “debemos llevar propuestas por cadena de valor y no generar aumento de precios que realmente generen inflación”.

“Por las plataformas que hay hoy en día por la tecnología, el producto importado, que muchas veces es mucho más barato que el local, el consumidor va a tener la posibilidad de traerlo por esa vía”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Como productores locales esa es la parte muy mala, le tememos a esto porque como todavía no nos hemos adecuado, esto puede ser perjudicial”.

Qué variables ofrece el superávit fiscal de cara al repunte de la actividad

Por otro lado, el presidente de CGERA señaló: “El superávit fiscal se puede hacer con mayor recaudación y no solamente con la baja y el ajuste, por lo cual, lo que da mayor recaudación es la actividad y para tener actividad debemos tener consumo”. A su vez, remarcó que, “no solamente el superávit fiscal y la baja de la inflación van a ser medidas que van a alentar a la producción, además, el Gobierno tiene razón en que los sectores protegidos están caros”.

Sobre el final, Fernández destacó que, “muchos medios están mostrando al sector turístico como caro, es un sector muy movilizador de la economía, va a tener que poner también las barbas en remojo y acercarse a lo que puede pagar la gente”.