“No estamos de acuerdo con el fondo de cese”: la principal tensión entre los gremios con el secretario de trabajo

En diálogo con Canal E, Raúl Zylbersztein, vicepresidente de CGERA, habló sobre la reunión que tuvieron con el secretario de trabajo, Julio Cordero, y puso de manifiesto su desacuerdo con que las empresas tengan que pagar el fondo de cese laboral, sobre todo con el momento económico que se está padeciendo. También se refirió a que hay que cuidar el trabajo de la actualidad y forjar una buena relación con los trabajadores.

“No estamos de acuerdo con el fondo de cese, creemos que no va a cumplir el objetivo de bajar la litigiosidad y sí va a ser una carga más, en especial para las PyMEs”, comentó Raúl Zylbersztein. “Sobre los salarios que ya pagamos, pagar un 8% para hacer un fondo de cese no es momento, no se puede pagar”, agregó.

Todavía no está claro quién se hará cargo del fondo de cese laboral

Posteriormente, Sturzenegger planteó: “Ese fondo de cese laboral tiene que estar invertido en algún lugar, dónde se invierte, quién la maneja, cómo la maneja, el que la maneja qué porcentaje se va a llevar y la verdad que eso no está claro”. Luego, manifestó que, “el ministro Sturzenegger dijo que eso todavía no estaba definido, de cualquier manera, nuestra posición es que fuera optativo”.

Se debe cuidar el trabajo de hoy para siga existiendo dentro de 50 años

“Había legisladores que decían que teníamos que hacer el esfuerzo hoy y sacrificarnos hoy para dentro de 50 años, pero si queremos generar trabajo para 50 años, primero tenemos que empezar a cuidar el trabajo que tenemos hoy acá”, sostuvo el entrevistado. “Planteamos el tema de la coyuntura y lo que tenemos que buscar hoy es cómo proteger el empleo que hoy existe”, complementó.

Por otro lado, el vicepresidente de CGERA señaló: “No podemos dejar de ver la coyuntura, sí necesitamos herramientas que nos ayuden”. A su vez, remarcó que, “hasta tanto se hagan las reformas que nos van a traer competitividad, las empresas tienen que sobrevivir de alguna manera y esta hiper recesión la verdad que nos está pegando muy fuerte”.

“Lamento muchísimo la relación combativa entre el Gobierno y la CGT, desde CGERA vamos a hacer lo imposible para que la CGT sea parte de este diálogo”, expresó Zylbersztein. “Nosotros creemos mucho en el diálogo con los trabajadores, si no es tripartito, no va a haber nada que sea permanente”, concluyó.