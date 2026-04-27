El 40% de las pymes tiene deudas impositivas, advierten desde CGERA

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) encendió las alarmas sobre la crítica situación financiera que atraviesa el sector productivo, ya que la deuda con el fisco alcanza los 5 millones de pesos.

En una reciente reunión de Comisión Directiva, representantes de más de 50 entidades de Pymes industriales, comerciales y de servicios denunciaron un escenario de asfixia caracterizado por atrasos impositivos generalizados y una ola de avisos de embargos que pone en jaque la supervivencia de miles de firmas.

Según el relevamiento de las cámaras presentes, el 40% de los sectores se encuentra actualmente en situación de mora con el fisco. La deuda acumulada por el sector asciende a una cifra alarmante: $5 billones (equivalentes a unos US$ 3.600 millones de dólares).

El reclamo: "No interés fiscal"

Ante la imposibilidad de afrontar las obligaciones tributarias sin interrumpir la cadena de pagos o el pago de salarios, los dirigentes de CGERA solicitaron formalmente que el sector sea declarado como “no interés fiscal”.

Esta medida busca frenar la carga impositiva inmediata para evitar la acumulación de intereses resarcitorios y punitorios, evitar el cierre definitivo de establecimientos ("bajar la persiana"), así como prevenir la pérdida de puestos de trabajo, evitando que los empleados actuales se conviertan en futuros beneficiarios de planes sociales.

"No se le puede exigir competitividad al sector cuando las reglas de juego son asimétricas; mientras las PYMES aplican esquemas libertarios, compiten con economías mucho más eficientes", señalaron desde la entidad.

Presión de ARCA y fin de la tregua fiscal

La situación se ha vuelto especialmente compleja tras el cambio de escenario normativo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha intensificado la fiscalización digital. Según informes de gestión de este mes, el organismo logró recuperar cerca del 77% del monto adeudado en campañas dirigidas a contribuyentes con deudas superiores a los $2.200.000.

El panorama se agravó debido a dos factores temporales clave, por un lado el beneficio automático para MiPyMEs y Pequeños Contribuyentes que finalizó el 1 de enero de 2025.

Por otro ado, as empresas que no lograron regularizar su situación en los planes de pago que vencieron en marzo de 2026 se encuentran hoy en la "primera línea" de posibles medidas cautelares.

Caída de ventas e importaciones en alza

Los empresarios destacaron que, a pesar de la caída generalizada de las ventas y el avance de los productos importados, las empresas han priorizado el cumplimiento de los salarios y los servicios públicos. Sin embargo, esta decisión ha derivado en una acumulación de pasivos fiscales que, en muchos casos, ya son penalmente reclamables.

Desde CGERA enfatizaron que es contradictorio reclamar nuevas inversiones mientras se destruyen las existentes, las cuales fueron realizadas con esfuerzo y sin financiamiento. El compromiso de los dirigentes, aseguran, es mantener la actividad económica, pero advierten que sin nuevos planes de pago y un freno a los embargos, el desenlace para muchas PYMES será inevitable.



LM