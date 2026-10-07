La senadora Patricia Bullrich fue una de las presencias destacadas en la ceremonia de entrega de los Premios Fortuna 2026, y le tocó anteceder el premio a Toyota Argentina como "Empresa automotriz del Año", a la que evitó inicialmente nombrar hasta que el anuncio fuera oficial, pero elogió que a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vaya a producir la primera camioneta eléctrica en la Argentina, obviamente también con destino de exportación hacia distintos mercados internacionales.

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“Este premio es para una automotriz, no voy a decir el origen porque lo van a decir ahora...", señaló Bullrich mientras se hacia el anuncio oficial de Toyota como "Automotriz del Año. El premio lo recibió Carlos Salinas, CEO de Toyota Argentina.

Bullrich elogió que el proyecto de Toyota contemple la fabricación de una camioneta eléctrica en la Argentina, en línea con la actividad exportadora que la empresa ya desarrolla con sus vehículos tradicionales. En el caso de Toyota el RIGI se aplicará a la ampliación de su planta en Zárate, adaptando justamente las líneas de producción al nuevo vehiculo.

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Ampliar el alcance del RIGI

Uno de los principales puntos del discurso de Bullrich fue en la necesidad de extender los alcances del RIGI. La senadora sostuvo que el régimen puede convertirse en una herramienta para impulsar inversiones más allá de los sectores que inicialmente concentraron los proyectos de mayor escala. “Una de las cosas que estamos trabajando que queremos lograr es que no solamente el RIGI sea para las grandes empresas, sino que también sea para todos aquellos que son parte del mundo industrial, del mundo comercial, del mundo de la construcción en la Argentina”, afirmó.

Planteó que el objetivo es que las empresas que forman parte de las distintas cadenas productivas puedan acceder a condiciones impositivas que les permitan mejorar su competitividad.

Bullrich remarcó especialmente la posibilidad de que el esquema alcance a compañías vinculadas con la producción de bienes transables, es decir, aquellos que pueden comercializarse tanto en el mercado interno como en el exterior.

Toyota amplía exportaciones

Durante su exposición, la ministra también destacó la magnitud que tendría el proyecto para el comercio exterior argentino. Aseguró que la compañía involucrada representa actualmente una participación significativa en las exportaciones del país y sostuvo que, con la incorporación del nuevo vehículo, podría llegar a representar cerca del 5% de las exportaciones argentinas. “Hoy estamos hablando de una empresa que va a exportar casi el 5% de las exportaciones argentinas”, afirmó Bullrich, al referirse al impacto que, según sus estimaciones, tendría la inversión.

La funcionaria vinculó además el proyecto con uno de los modelos de camioneta de mayor utilización en el país y señaló que la nueva producción permitiría incorporar tecnología eléctrica a una categoría de vehículos con fuerte presencia en el mercado argentino. El anuncio se produjo en el marco de una ceremonia que reunió a empresarios y referentes del sector privado, donde Bullrich utilizó el caso de la automotriz para defender una ampliación del esquema de incentivos a las inversiones productivas.

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El RIGI y su llegada a nuevos sectores

Bullrich también destacó que el proyecto automotor constituye uno de los primeros casos en los que el RIGI se aplica a una industria que no forma parte de las actividades extractivas, que son las que concentraron buena parte de los anuncios de inversiones hasta el momento. “Es uno de los primeros RIGI que no va solamente a la industria minera o a la industria petrolera sino que va a una industria automotriz”, afirmó la titular del Bloque libertario en el Senado.

La ministra mencionó además otro proyecto localizado en Bahía Blanca y planteó que la incorporación de la industria automotriz al régimen puede funcionar como antecedente para extender sus beneficios hacia otras actividades productivas.

El planteo apunta particularmente a las empresas que integran las cadenas de valor de las industrias alcanzadas por grandes inversiones. Según Bullrich, el objetivo oficial es que esas compañías puedan contar con un horizonte impositivo que les permita reducir costos y competir en mejores condiciones en los mercados internacionales. “Que la industria también pueda tener nuevos impuestos mucho más amables”

Hacia el final de su discurso, Bullrich volvió sobre la necesidad de modificar las condiciones tributarias para las empresas industriales que buscan exportar. “Es muy importante para nuestro país que se abra este camino a la industria y que la industria también pueda tener nuevos impuestos, mucho más amables para ser competitivos en el mundo”, sostuvo.

CS/HB