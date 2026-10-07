Flybondi: las turbulencias del mercado la hicieron aterrizar en el concurso de acreedores

Finalmente Flybondi, para evitar que le cayera encima un paquete de medidas judiciales y pedidos de quiebra de parte de operadores, usuarios y proveedores, optó por presentarse en concurso preventivo de acreedores ante un juzgado comercial de Buenos Aires.

Con tres aviones en tierra de los 19 con los que operaba, un rojo de US$120 millones, reclamos de deuda por parte de los operadores de leasing aéreo, condiciones de pago adelantado de los proveedores de combustible y demandas judiciales de más de 700 exempleados la salida fue la convocatoria de acreedores.

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Más de 380.000 pasajeros sin volar

Para la otrora exitosa empresa low cost, que nació y vivió su época de gloria durante el gobierno de Mauricio Macri y hasta fines de 2025, el camino de la crisis y parálisis estaba definido: recientemente acumuló 57 días consecutivos sin operaciones regulares, acumuló 2.400 vuelos cancelados y dejó en tierra a más de 380.000 pasajeros que compraron sus pasajes y no fueron resarcidos.

A todo esto se suman las ejecuciones fiscales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y otros acreedores privados. Esas demandas derivaron en embargos sobre cuentas bancarias por un monto cercano a los $4.000 millones y, además, los reclamos de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (Ataf) —gremio interno de la aerolínea— por suspensiones rotativas y más de 700 desvinculaciones sumadas entre retiros y pasivos laborales impagos.

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El quiebre definitivo

De acuerdo a un informe del sitio iProfesional, la caída quedó por demás a la vista en mayo último, ya que durante ese mes la empresa transportó 70.863 pasajeros frente a los 205.536 de mayo de 2025. La baja fue del 66% y retrajo su cuota del 16% al 6%. En junio el deterioro se profundizó aún más: perdió otros 168.138 viajeros interanuales y retrocedió al 5% de participación.

El quiebre definitivo ocurrió en julio. Con las operaciones prácticamente congeladas durante la primera mitad del mes, la empresa amagó una reactivación el 14 de julio. Realizó un servicio entre Ezeiza y Bariloche tras aproximadamente dos semanas de interrupción.

Para ese entonces, la falta de mantenimiento, los problemas con proveedores, el acorralamiento de los arrendadores de aeronaves y los retrasos salariales e indemnizaciones ya hacían inviable sostener la cobertura de un mínimo de rutas.

En agosto pasado, los números de la Anac terminaron de certificar el derrumbe operativo de la empresa.

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De acuerdo a las cifras a las que accedió iProfesional, Flybondi transportó apenas 1.865 pasajeros en todo el mes, muy lejos de los 254.533 que había movilizado en agosto de 2025. Perdió 252.668 viajeros en un año, lo que la llevó a caer del 17% a un inédito 0,1% de participación en el cabotaje.

Y en el mercado internacional también se reflejó el impacto de la crisis que atraviesa a la “low cost”. Flybondi pasó de mover 26.173 pasajeros internacionales en agosto de 2025 a apenas 240 este año. Redujo así su participación del 2% al 0,02%.