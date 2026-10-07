Las cuentas de Córdoba en verde: la provincia mantuvo superávit financiero y logró hacer crecer sus ingresos en el primer semestre

En un contexto nacional signado por la parálisis de la obra pública, la contención extrema del gasto y la contracción generalizada de la recaudación, las finanzas públicas de la Provincia de Córdoba lograron atravesar la primera mitad de 2026 con números holgadamente positivos.

Según un relevamiento de la consultora Politikon Chaco sobre los balances del primer semestre, el consolidado de las 21 jurisdicciones subnacionales analizadas logró un superávit primario acumulado de $ 1,65 billones y un superávit financiero positivo de $ 189.749 millones. Sin embargo, detrás del promedio se esconden realidades muy dispares, donde Córdoba se posicionó en el lote de las provincias con mejor desempeño fiscal.

Ingresos a la baja en el país, pero en terreno positivo para Córdoba

Uno de los datos más destacados del informe es que, durante el período enero-junio, los gobiernos provinciales administraron en promedio una caída real interanual de sus ingresos del 0,5%. De las 21 provincias relevadas, catorce sufrieron fuertes caídas reales en sus recursos, lideradas por Misiones (-8,6%), Tierra del Fuego (-8,3%) y Santa Cruz (-8,1%).

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En contraste, Córdoba integró el selecto grupo de apenas seis provincias que lograron cerrar el semestre con crecimiento real de sus ingresos (+0,3%). La nómina de distritos con recursos en alza la lideró Neuquén (+16% empujado por las regalías de Vaca Muerta), seguida por Mendoza (+3,9%), Catamarca (+2,6%), Chubut (+2,6%), Río Negro (+1,4%) y el territorio cordobés.

Margen fiscal y superávit primario

A la hora de evaluar el resultado de la gestión entre ingresos y gastos corrientes, 15 de las 21 jurisdicciones presentaron superávit primario.

Medido en relación con los ingresos totales de cada administración, el resultado primario de Córdoba se ubicó en el 5,4%, posicionándose favorablemente en la mitad superior de la tabla nacional. El podio del superávit primario estuvo encabezado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,6%), Jujuy (12,2%) y Mendoza (11,4%), seguidas por Salta (9,4%), Chaco (7,2%) y La Rioja (6,5%).

Solvencia financiera vs. el rojo de Santa Fe y Buenos Aires

El verdadero filtro del semestre se observó al incorporar el peso de los intereses de la deuda en el resultado financiero. A nivel nacional, el pago de intereses actuó de manera expansiva sobre el gasto total, neutralizando la caída del gasto primario y generando un impacto especialmente severo en presupuestos como los de Río Negro, Mendoza, Santa Cruz y Buenos Aires.

En ese escenario, solo 14 provincias mantuvieron superávit financiero y Misiones cerró en equilibrio. Córdoba volvió a ratificar su solidez al mantenerse en terreno positivo, marcando un claro contraste con otros distritos de peso económico equivalente que terminaron la primera mitad del año en rojo.

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Entre las seis provincias que registraron déficit financiero se destacaron los abultados saldos negativos de Tierra del Fuego (-23,1%), Santa Fe (-12,5%) y Santa Cruz (-10,2%), a los que se sumaron Tucumán (-7,7%), Buenos Aires (-4,2%) y Catamarca (-2,1%).

El informe de la consultora, que no incluyó a La Pampa, San Luis ni Santiago del Estero por falta de datos oficiales actualizados, demuestra que la estrategia de austeridad y prudencia en la administración de las erogaciones le permitió al Centro Cívico preservar el margen fiscal y evitar el endeudamiento de corto plazo para cubrir gastos de funcionamiento.